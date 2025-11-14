½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ¡ÖTAMASHII NATIONS 2025¡×³«Ëë! ¥¢¥Ë¥á¡¢ÆÃ»£¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Âç½¸¹ç - º£Ç¯¤ÎÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤Ï?
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢11·î14Æü¡Á16Æü¤Î3Æü´Ö¡¢½©ÍÕ¸¶¤Ë¤ÆÂç¿Í¸þ¤±¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¾¦ÉÊ¤ÎÅý°ì¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTAMASHII NATIONS¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAMASHII NATION 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½©ÍÕ¸¶¤Ç¡ÖTAMASHII NATION 2025¡×¤ò³«ºÅ
Å¸¼¨¤ÏÁ´Éô¤Ç4²ñ¾ì¡£¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡ØONE PIECE¡Ù¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ê¤É¡¢ÃÏ²¼1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÆÃ»£ºîÉÊ¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ù¡¢½©ÍÕ¸¶UDX2³¬AKIBA_SQUARE¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ï¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶¡¢½©ÍÕ¸¶UDX¤Î4²ñ¾ì
¡û¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë¡Ú¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡Û
¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶1³¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤ËÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
¡ØONE PIECE¡Ù¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤´¤È¤Î°áÁõ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡ÖLUFFY's¡×¤ò°ìµóÅ¸¼¨¡£11·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë´ú´ÏÅ¹¡ÖONE PIECE BASE SHOP¡×¤Î¥í¥´¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖLUFFY's¡×
¡ÖLUFFY'sËÁ¸±¤Îµ²± [Vol.2]¡×¤è¤ê¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£(¥É¥é¥àÅç)
¡ÖLUFFY'sËÁ¸±¤Îµ²± [Vol.2]¡×¤è¤êNetflix title logos
¡ÖLUFFY's ONE PIECE BASE SHOP LIMITED¡×
¡ÖFigure ZERO [Ä¶·ãÀï]¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£-¥®¥¢5 µð¿Í- ONE PIECE BASE SHOP LIMITED COLOR Ver.
¡ÖS.H.Figuarts ¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ -¥Þ¥ê¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÄº¾å·èÀï-¡×(±¦¡§ÊÌÇä¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È)
¡ÖS.H.Figuarts ¥Ü¥¢¡¦¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯ -¥Þ¥ê¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÄº¾å·èÀï-¡×
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¥¾¡¼¥ó¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤Ï½éÅ¸¼¨¤Î¡ÖS.H.Figuarts¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿ÍÂ¹¸ç¶õ -Æ®¤¤¤Îµ°À×-¡×¤ä¡ÖS.H.FiguartsÂ¹¸ç¶õ¡×¡£
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¥¾¡¼¥ó
¡ÖS.H.Figuarts¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿ÍÂ¹¸ç¶õ -Æ®¤¤¤Îµ°À×-¡×
¡ÖS.H.FiguartsÂ¹¸ç¶õ¡×
12·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡¢S.H.Figuarts¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤´¤È¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¤·¤¿¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤â¼ÂÊª¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë S.H.Figuarts Miniature Collection¡×
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤«¤é¤Ï¡ÖS.H.Figure ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¥Ç¥¯¡×¤ä¡¢¥Ç¥¯¤Î²ÄÆ°¸¶·¿¤¬½é¸ø³«¡£
¡ÖS.H.Figuarts ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¥Ç¥¯¡×
²ÄÆ°¸¶·¿
30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤ÎS.H.Figuarts¡ÖCrystal Star Complete Edition¡×¤ä¡ØNARUTO¡Ù¤¦¤Á¤Ï¥µ¥¹¥±¤ÎS.H.Figuarts¡Ö°Ç¤ò¾Æ¤ÀÚ¤ë¸É¹â¤ÎÇ¦¤Ó¡×ver¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¡ÖS.H.Figuarts ¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó Crystal Star Complete Edition¡×
¡ÖS.H.Figuarts ¤¦¤Á¤Ï¥µ¥¹¥± -°Ç¤ò¾Æ¤ÀÚ¤ë¸É¹â¤ÎÇ¦¤Ó-¡×
¡ÖS.H.Figuarts ³¤ÇÏÀ¥¿Í¡×
¡ÖS.H.Figuarts ¥É¥é¥´¥ó(¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈA)¡×
¡ÖS.H.Figuarts ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó(GAMEVERSE)
¡ÖS.H.Figuarts ¥¢¥Ê¥¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼ -Classic Ver.- (STARWARS: Revenge of the Sith)
¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡ÖRowtashii Noise¡×¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥×¥ê¥Ñ¥éTHE MOVIE -½Ð²ñ¤¤¤Î¥¥»¥¡ª-¡Ù¤è¤êÂç¶õ¤¢¤«¤ê¡¢¿¿Ãæ¤é¤¡¤é¤Î¡ÖAdokenette¡×¤òÅ¸¼¨¡£
¡ÖRowtashii Noise¡×
¡ÖAdokenette¡×Âç¶õ¤¢¤«¤ê¡¢¿¿Ãæ¤é¤¡¤é
¡Ömofamofy¡×¤Ï¤Á¤Ë¤ã¤ó¡¢¥µ¥á¤Ë¤ã¤ó
¡Ömofamofy¡×¥¯¥í¥ß¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÄ¶¹ç¶â¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÃíÌÜ¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¶¹ç¶â LABUBU¡×¤ä¡ÖÄ¶¹ç¶â¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥¥ó¥°¡×¤â¼ÂÊª¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÄ¶¹ç¶â¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥¥ó¥°¡×
¡ÖÄ¶¹ç¶â¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥¥ó¥°
¡û¥¨¥ô¥¡¡¢¥¬¥ó¥À¥à¡Ä¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¡Ú½©ÍÕ¸¶UDX2³¬¡Û
¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¤Ê¤É¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë½©ÍÕ¸¶UDX2³¬¡ÖAKIBA SQUARE¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¶¹ç¶â¤äMETAL BUILD¤Ê¤É¥·¥ê¡¼¥º¤´¤È¤Ë¾¦ÉÊ¤òÇÛÃÖ¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖROBOTº² ¥¥±¥í¥¬¡×¤ä¡ÖS.H.Figure ¥·¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±¤¸¤¯ROBOTº²¤è¤ê¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼²½¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ä¡Ö¥¨¥°¥¶¥ÙÀìÍÑ¥®¥ã¥ó(¥Ï¥¯¥¸ÁõÈ÷)¡×¤â½éÅ¸¼¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖROBOTº² ¥¥±¥í¥¬¡×
¡ÖROBOTº² ¥Ï¥¤¥Ñ¡¼²½¥¬¥ó¥À¥à¡×
¡ÖROBOTº² ¥¨¥°¥¶¥ÙÀìÍÑ¥®¥ã¥ó(¥Ï¥¯¥¸ÁõÈ÷)¡×
²ñ¾ìÃæ±û¤Ç¤Ï¡¢GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE¤è¤ê¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í ¥¯¥í¡¼¥¯¥É¥«¥¹¥¿¥à¡×¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£
¡ÖGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ¥¦¥¤¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¥¼¥í ¥¯¥í¡¼¥¯¥É¥«¥¹¥¿¥à¡×
¡ÖÄ¶¹ç¶â EX-001 ¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥¶¡¼¡×
¡ÖROBOTº²MS-06R-2 ¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥®¥ê¥¢¥àÀìÍÑ¹âµ¡Ç½·¿¥¶¥¯¶ ver.A.N.I.M.E.¡×
¡ÖGUNDAM UNIVERSE ZGMF/A-262PD-P MIGHTY STRIKE FREEDOM GUNDAM¡×
¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤«¤é12·î¤Ë¿·È¯Çä¤È¤Ê¤ëROBOTº²¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ROBOTº²¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯±Ç²è¸ø³«40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØBACK TO THE FUTURE¡ÙÂè3ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖTIME TRAIN¡×¤ÎÄ¶¹ç¶â¤âÅ¸¼¨¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï2025Ç¯¤ª¤â¤Á¤ãÂç¾Þ¥¥À¥ë¥ÈÉôÌç¤Ë¤ÆÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¶¹ç¶â TIME TRAIN¡×
¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥«¥é¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖROBOTº² ½é¹æµ¡¡Ü¥«¥·¥¦¥¹¤ÎÁä¡×¡¢°½ÇÈ¥ì¥¤¡¦¥¢¥¹¥«(S.H.Figure)¡¢30¼þÇ¯¥â¥Ç¥ë¤Î½é¹æµ¡(METAL BUILD)¤Ê¤É¤âÊÂ¤ó¤À¡£
¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡Ü¥«¥·¥¦¥¹¤ÎÁä(¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥«¥é¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó)">¡ÖROBOTº²¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÂè13¹æµ¡ -Exclusive Edition-¡×¡ÖROBOTº²¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡Ü¥«¥·¥¦¥¹¤ÎÁä(¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥«¥é¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó)
¡ÖS.H.Figuarts °½ÇÈ¥ì¥¤¡×¡ÖS.H.Figuarts ¼°ÇÈ¡¦¥¢¥¹¥«¡¦¥é¥ó¥°¥ì¡¼¡×
¡ÖMETAL BUILD¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡ 30th with the spewr of Gaius¡×
¡ûÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥´¥¸¥é¡¢À»Æ®»ÎÀ±Ìð¤òÅ¸¼¨¡Ú¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶ÃÏ²¼1³¬¡Û
¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶ÃÏ²¼1³¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë½©ÍÕ¸¶ÃÏ²¼1³¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤ä¥´¥¸¥é¡¢À»Æ®»ÎÀ±Ìð´ØÏ¢¤Î¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨¡£
¡ÖS.H.MonsterArts ¸â¼¤Íå(2023)-Âç¸ÍÅç¤Î²øÊª-¡×
À»Æ®»ÎÀ±Ìð
À»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX¥·¥ê¡¼¥º
¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð À»Æ®»ÎÀ»°á¿ÀÏÃEX Miniature Collection¡×
ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÏÊÌµ»ö¤Ë¤Æ¤¯¤ï¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ÖTAMASHII NATION 2025¡×³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï»ö¸åÈÎÇä¤Î±þÊç¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¡¢CLUB TAMASHII MEMBERS¤Ï11·î14Æü10»þ¡Á11·î24Æü23»þ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï11·î28Æü10»þ¡Á12·î1Æü23»þ¤Î´ü´Ö¤Ç±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTAMASHII NATION 2025¡×³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
(C)¥Ð¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
(C)ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ
(c)2025 MARVEL
(C) & TM Lucasfilm Ltd.
(C)´ßËÜÀÆ»Ë¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¤Ô¤¨¤í
(C)ÉðÆâÄ¾»Ò¡¦PNP¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó (C)Naoko Takeuchi
(c)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
(c)Aikatsu, Pripara 10th Project
(c)khara (c)¥«¥é¡¼
(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc.All Rights Reserved.
(c)¼ÖÅÄÀµÈþ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
TM & (c) TOHO CO.,LTD.
