二冠王捕手への「低評価」に米記者たちが反発 ジャッジが手にしたMVPの“価値”を問う「到底信じられない。ありえない」
MVPを手にしたジャッジ。その評価は異論の声も上がった(C)Getty Images
わずかな差が運命を分けた。
現地時間11月13日、全米野球記者協会（BBWAA）は、30人の所属記者の投票によって決まる25年シーズンのMVPを発表。アメリカン・リーグでは、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）が2年連続3度目の受賞を決めた。
図抜けた打撃成績だけを見れば、ジャッジの戴冠は“妥当”と評価できる。キャリア初となる首位打者（.331）を獲得した33歳は、53本塁打、114打点、OPS1.145など軒並みハイアベレージをマーク。リーグでも屈指のスラッガーとして活躍した。
昨今の米球界は「Most Valuable Player」における「価値」部分の定義は様変わりし、より突出した個人のパフォーマンスを評価する風潮にある。そうした時代の流れを考慮すれば、打撃、走塁、守備、投球を総合的に評価して、選手の貢献度を表す指標「WAR」で両リーグトップの10.1をマークしたジャッジの戴冠は「必然」と言えよう。
もっとも、今投票には不満の声も少なくない。2人の記者が1位票を入れなかった結果による20ポイント差の2位と敗れたカル・ローリー（マリナーズ）に対する評価が伸びなかったからだ。
無論、ローリーもジャッジに比肩する歴史的な1年を送ったからこその反響だ。24年ぶりの地区優勝を果たしたマリナーズを捕手として統率した28歳は、捕手として史上最多の60本塁打と125打点を叩き出して二冠王に。さらにOPS（.948）、長打率（.589）と好成績を収めていた。
先述の“WAR”もアメリカン・リーグにおいてジャッジと「1差」と大差はない。それだけに、ローリーこそふさわしかったのではないかという意見は尽きない。マリナーズの地元紙『Seattle Times』のコラムニストを務めるマイク・ボーレル氏は「マリナーズというチーム状況下で、あれだけの成績を残した捕手が受賞を逃すとは、到底信じがたい。ありえない」と指摘する。
また、米紙『USA Today』などに執筆するコール・マスグローブ記者は、「30年後、人々は何を覚えているだろうか。アーロン・ジャッジが1シーズンで素晴らしいfWARとWRC+を記録したことか？ それとも、カル・ローリーが60発のホームランを打ち、捕手として歴史的に最高のシーズンを送ったことか？」と投げかけ、こう続けた。
「ローリーこそが真のMVPだということは誰もが知っている。MVPは最高の打者に送る賞じゃない、それはハンク・アーロン賞だ。MVPは、最も価値のある選手に与えられるべきだ。カル・ローリーはジャッジより価値のあるポジションを守り、歴史的なシーズンを送り、チームを新たな高みへと導いた」
捕手として投手陣を支えながら、打者として“歴史”も生んだ。そんなローリーがMVPを逃したという事実を受け止めきれない人々からの反響はしばらく尽きそうにない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]