住友林業は、11月14日から、オリジナル商品「Germoglio（ジェルモーリオ） 洗面化粧台」を発売する。今年2月に発売した「Germoglio キッチン」に続く、「Germoglio」シリーズの第2弾。同社と100％子会社の住友林業クレストが天板や扉の素材・色柄の選定をはじめ、デザイン・設備寸法を共同で開発した。衛生的で耐久性に優れた素材とスタイリッシュなデザインで、「住友林業の家」と調和するカラーバリエーションを採用。上質で洗練された洗面空間を実現する。「Germoglio」シリーズを通して、「住友林業の家」のオーナーの日々の生活をより豊かにしていく。

「Germoglio（ジェルモーリオ）」シリーズは、「住友林業の家」を建築する消費者向けに開発した同社オリジナルブランド。「住友林業の家」との調和を意識し、木質空間を引き立てる自然素材の風合いを活かしたカラーバリエーションを採用している。

「Germoglio」はイタリア語で「蕾（つぼみ）」や「芽」を意味し、消費者のこれからの暮らしが美しく芽吹いていくようにという想いを込めている。シリーズ第1弾は今年2月にオリジナルキッチンを発売している。



「Germoglio」シリーズを取り入れた住空間

特徴は、天板、扉柄、ミラー等の組み合わせは豊富なバリエーションの中から自由に選択できるほか、おすすめのコーディネートも複数用意している。今年2月に発売した「Germoglio キッチン」とカラーバリエーションや天板の素材を揃えることで、住まい全体の一体感を高めるす。

天板には「Germoglio キッチン」と同様、天然鉱物を含んだ「シーザーストーン」を標準設定している。天然素材の質感を活かしながら汚れや傷、水に強く、日常の手入れも水拭きだけで良い衛生的で清潔を保ちやすい仕様になっている。

インテリアに馴染むデザイン性と機能性を両立する2タイプのミラーから選択できる。上下照明付の一面鏡は間接照明でやわらかな光を灯し、洗練された空間を演出する。フェイスライトミラーは縦型の照明で顔に影をつくりにくく、メイクやスキンケアの際に自然な明るさで快適に使用できる。

昨今、住まいでの過ごし方の多様化に伴い、インテリアとの一体感を重視したリビング、ダイニング、キッチンの境界がない空間の需要が高まっている。この需要はLDK空間だけでなく住空間全体にも広がっていくと想定し、日常的に使用する洗面化粧台の開発に至った。また、今年2月に発売した「Germoglio キッチン」とカラーバリエーションや天板の素材を統一することで「住友林業の家」の住空間全体との調和を実現できると考え、シリーズ商品として開発している。

［発売日］11月14日（金）

住友林業＝https://sfc.jp