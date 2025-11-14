RIMOWA、限定色「バレリーナ ピンク」を販売中 Essentialとアクセサリーに展開
リモワ（RIMOWA）は、定番コレクション「Essential」とアクセサリーに限定色「バレリーナ ピンク」を10月9日から販売している。
スーツケースはポリカーボネート製とし、ハンドルからホイールまで同色で統一した外観にした。無段階調節テレスコープハンドル、Multiwheelシステム、TSA承認ロック、レザーラゲージタグを備え、新色スーツケースには生涯保証が付く。
アクセサリーは「Personal アルミニウム クロスボディバッグ」や「Grooveコレクション」のクロスボディバッグ、トイレタリーポーチ、パッキングキューブ、iPhone 17 Pro・17 Pro Maxケースなどを同色で展開する。
価格は「Essential トランク プラス」が226,600円、「Essential キャビン」が143,000円、「Personal アルミニウム クロスボディバッグ」が250,800円、「パッキングキューブ 上段」が18,700円、「パッキングキューブ 下段」が20,900円、「iPhone 17 Pro MagSafe ケース」が24,200円。