セブン−イレブン・ジャパンは、韓国の屋台で人気の串グルメ「ソトクソトク」をイメージした新ブリトー「ブリトー韓国風 ソーセージ＆もち」を全国のセブン−イレブン店舗で11月19日から順次発売する。

日本で流行を巻き起こす韓国グルメから、屋台料理の魅力を届けるとのこと。ジューシーなソーセージともっちり食感のもちを甘辛ソースで味付けし、もちもちのブリトー生地で包んだ。コントラストのある食感に甘辛ソースの旨みが絡み、やみつきになる味わいとなっている。寒さが厳しくなる季節にもぴったりの濃厚さだとか。

韓国料理とメキシコ料理の出会いで生まれた新感覚の「ワンハンド（片手で食べられる）グルメ」をセブン−イレブンでぜひ楽しんでほしいという。

セブン−イレブンでは、1983年の登場から長年愛されるブリトーの魅力を広げるべく、「アジアンフレーバー」シリーズを展開している。9月には「ブリトー台湾風ルーローチーズ」を発売し、非常に好評を得た。今回の「ブリトー韓国風 ソーセージ＆もち」は、先行販売で特に女性の人々から、支持を得たことを受け販売となった。

ソトクソトクは、韓国の屋台で親しまれ、ソーセージともちを串に刺して食べるワンハンドグルメ。パリッとしたソーセージともちっとしたもちの食感のコントラストが魅力となっている。今回のブリトーでは、板状のもちと細長いソーセージを横に並べ、もちもちのブリトー生地で包んだ。口の中で食感を楽しめる。

「ブリトー韓国風 ソーセージ＆もち」は、ソーセージのジューシーな旨みを包み、甘辛ソースの深みを引き立たせる仕立てとのこと。噛むたびにコクが生まれ、クセになるおいしさとなっている。

セブン−イレブンのブリトーは、生地作りからこだわっている。専門工場で粉から丁寧に練り上げ、具材を包む工程は、手作業で丁寧に巻き上げている。1983年から続くロングセラー商品ならではのこだわりによって、新たなワンハンドグルメが誕生した。

［小売価格］310円（税別）

［発売日］11月19日（水）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp