Íò¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ï? À©ºîÅý³ç¡ÖÂçÊÑÃíÌÜ¤ÎÂç¤¤¤Êý¡£°ú¤Â³¤¸ò¾Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
NHK¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î½Ð¾ì²Î¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£À©ºîÅý³ç¡¦¼Ä¸¶¿²ð»á¤¬Íò¤Î½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK
¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð¾ì²Î¼ê¤Ï¡¢¹ÈÁÈ20ÁÈ¡¢ÇòÁÈ17ÁÈ¡¢ÆÃÊÌ´ë²è2ÁÈ¤Î39ÁÈ¡£¤½¤Î¤¦¤Á½é½Ð¾ì¤Ï10ÁÈ¡£¹ÈÁÈ¤Ï¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢aespa¡¢CANDY TUNE¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢FRUITS ZIPPER¤Î8ÁÈ¤¬½é½Ð¾ì¡¢ÇòÁÈ¤Ï¡õTEAM¡¢M!LK¤Î2ÁÈ¤¬½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
ÍèÇ¯½Õº¢³«ºÅ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍò¤Î½Ð¾ì¤Ë¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Ä¸¶»á¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢Íò¤Ï½Ð¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¡ÖÂçÊÑÃíÌÜ¤ÎÂç¤¤¤Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£Æü¤ÎÈ¯É½¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤¤¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤·ÑÂ³Åª¤Ë¸ò¾Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì²Î¼ê°ìÍ÷
(¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï½Ð¾ì²ó¿ô)
¡Ú¹ÈÁÈ¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É(½é)¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó(7)¡¢ILLIT(2)¡¢´öÅÄ¤ê¤é(½é)¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê(48)¡¢´äºê¹¨Èþ(15)¡¢aespa(½é)¡¢CANDY TUNE(½é)¡¢ºäËÜÅßÈþ(37)¡¢¹â¶¶¿¿Íü»Ò (7)¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê(½é)¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß(30)¡¢ÇµÌÚºä46(11)¡¢HANA(½é)¡¢Perfume(17)¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È(½é)¡¢FRUITS ZIPPER(½é)¡¢MISIA(10)¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê(23)¡¢LiSA(4)
¡ÚÇòÁÈ¡Û
¡õTEAM(½é)¡¢ORANGE RANGE(3)¡¢King ¡õ Prince(6)¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿(6)¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß(38)¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó(2)¡¢½ãÎõ(8)¡¢TUBE(3)¡¢Number_i(2)¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó(2)¡¢Vaundy(3)¡¢BE:FIRST(4)¡¢Ê¡»³²í¼£(18)¡¢ÉÛ»ÜÌÀ(26)¡¢Mrs. GREEN APPLE(3)¡¢»°»³¤Ò¤í¤·(11)¡¢M!LK(½é)
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û
ºæÀµ¾Ï¡¢É¹Àî¤¤è¤·
¡ûº£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê
º£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
