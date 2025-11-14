東北地方では、１７日から１９日頃にかけて冬型の気圧配置となり、日本海側の平地でも雪の積もる所があるでしょう。また、太平洋側の山沿いも雪が積もる見込みです。積雪や路面の凍結、大雪による交通障害に注意してください。

［気象概況］

東北地方では、１７日から１９日頃にかけて冬型の気圧配置となり、東北地方の上空約１５００メートルには、氷点下６度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。

このため、東北地方では日本海側の平地でも雪の積もる所があり、山沿いを中心に大雪となるおそれがあります。また、太平洋側の山沿いも雪が積もるでしょう。



［防災事項］

積雪や路面の凍結、大雪による交通障害に注意してください。

