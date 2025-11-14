スポーツ用品販売のアルペンは、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション“CASUAL RUN CLUB PACK”（カジュアル ラン クラブ パック）第2弾を11月21日から全国のスポーツデポ・アルペンで販売する。



「ボメロ 18」

CASUAL RUN CLUB PACK 2とは、富士山のように、潔く、強く、美しい。雪を思わせる白に、早朝の富士に映える深い青をアクセントにした。静かな存在感と、走りに宿る力強い意思を込めたスポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクションとなっている。ランナーから絶大な人気を誇るナイキ「ペガサス41」、ナイキ史上最大量のクッショニングをもつボメロシリーズから「ボメロ18」「ボメロ プラス」の3モデルを展開する。



「ボメロプラス」

ペガサス41およびボメロ プラスはNIKE直営店でも販売する。ボメロ プラスは一部店舗のみの取り扱いとなる。「ボメロプラス」では、フルスタックの抜群に柔らかい最高レベルのクッショニングが、レベルアップした快適な履き心地を発揮する。「ペガサス 41」では、優れたエネルギーリターンで多くのランナーの足元を支える。



「ペガサス41」

「ボメロ 18」では、2層構造の最高レベルのクッショニングが、柔らかく快適な履き心地を提供。

［発売日］11月21日（金）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp