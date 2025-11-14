¥Û¥ê¥¨¥â¥óŽ¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¥¾¥Ã¤È¤¹¤ëŽ£¡Ä³Ø¹»¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤ËÙ¹¾¾¯Ç¯¤ËŽ¢¾®3Ã´Ç¤Ž£¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸¡¢´äºê¤Ò¤È¤ß¡Ø¾®³Ø¥¼¥íÇ¯À¸ 7ºÐ¤«¤é¤Î¿ÊÏ©ÁêÃÌ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÆ¬¤¬½À¤é¤«¤¤»Ò¡É¤ò°é¤Æ¤ë¤Ë¤ÏAI¤¬Í¸ú
¡ÖÆ¬¤¬½À¤é¤«¤¤¡×¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¶µ°é¤ËÍê¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¤À¡£»Ò¤É¤â¤Ï¡¢´é¤ä¿ÈÄ¹¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÙ¶¯¤ÎÍý²òÅÙ¤ä¼åÅÀ¤Ë¤Ï¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¡£³Ø½¬Ç½ÎÏ¤Î¸ÄÀ¤ò¡¢²è°ìÅª¤ËÊ¿¶Ñ²½¤»¤º¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¡¢¶µ°é³¦¤ÎÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¶µ°÷¤òÁý¤ä¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤ÏAI¶µ»Õ¤ÎÆ³Æþ¤¬»î¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ¤¨¤ëÁê¼ê¤¬AI¤Ê¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬´Ö°ã¤¨¤¿¥Æ¥¹¥ÈÌäÂê¤ä¡¢²òÅú¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¡¢³Ø½¬ÍúÎò¤äÆÀ°Õ¤ÊÊ¬Ìî¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ø½¬»ØÆ³¤ò¹Ô¤¨¤ë¡£AI¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¸ÄÊÌºÇÅ¬²½³Ø½¬¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¡£
¶µ¤¨Êý¤Î¾å¼ê¤¤²ÈÄí¶µ»Õ¤ä¡¢¶µ°é¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤´¤È¤Ë³Ø¤Ó¤ò¸úÎ¨²½¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëAIµ¡Ç½¤Ï¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÊÅ¬±þ·¿³Ø½¬¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬¶µ°é¸½¾ì¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ»ÕÉÔÂ¤â³Ø½¬ÉÔÂ¤â¡¢ÂçÉý¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢³Ø¤ÖÎÏ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£À®ÀÓÍ¥½¨¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°ÆÃÀ¤«¤é¡¢¹â¤¤Ç½ÎÏ¤òÎ¢¤Å¤±¤ëÍ×ÁÇ¤òÊ¬ÀÏ¡¦Ãê½Ð¤·¡¢Â¾¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤Î»ØÆ³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶µ°é¥ì¥Ù¥ëÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤ËÌòÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¢£AI¶µ»Õ¤Ï¡È¹¥¤¤Ê¤À¤±³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É
¸ì³Ø³Ø½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ê¿¼ÁØ³Ø½¬¡Ë¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿AI¶µ»Õ¤ÎÊý¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤êAI¶µ»Õ¤Ï¡¢²¿»þ´Ö¤Ç¤âÈè¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢µ¡·ù¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¶µ¤¨Êý¤Ë¥à¥é¤¬¤¢¤ëÀèÀ¸¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢±Ñ¸ì·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÈá·à¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¥Æ¥¹¥È¤ÎºÎÅÀ¤Î¼«Æ°²½¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿»ØÆ³ÆâÍÆ¤Î²þÁ±¡¢³Ø¹»¤ÎÄã¥³¥¹¥È²½¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âAI¶µ»Õ¤ÎÆ³Æþ¤ÏÍøÅÀ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£
AI¤¬Áê¼ê¤Ê¤é¼ºÇÔ¤â¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Î¼ÁÌä¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëAI¶µ»Õ¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤¬½À¤é¤«¤¤¡×»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤³Ø½¬°ÕÍß¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
ÉáÄÌ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤â¡¢¹»¼Ë¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤ÎÀèÀ¸¤Ï¹»Ä¹¤È¿ô¿Í¤°¤é¤¤¤Ë¸º¤ê¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎAI¶µ»Õ¤¬²¸»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï¡¢±ó¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£AI¶µ»Õ¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þ¤¢¤ë¶µ°é¸½¾ì¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£AI¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¼êÇÛ¤È¤«¡¢¤½¤â¤½¤â´ðËÜ¤ÎÃÎ¼±¤¬¶µ°é¸½¾ì¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤«¡¢²ÝÂê¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¶µ°é¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤¬ºÇÅ¬¤Ê¶¨ÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¤À¡£AI¤È¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤Î³Ø¤Ó¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Å¯³ØÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¡ÖÂ÷»ù½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡×
¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¡¢¼Ò²ñ³ØÇî»Î¤Î´£Ã«¹äÉ§»á¤¬¡¢¹Êó»ï¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤Î¶µ°é¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾®³Ø¹»¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¾®³ØÀ¸¤Î³ØÎÏ¤Ï1960Ç¯Âå¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£À¾ÍÎ½ô¹ñ¤Î³Ø¹»¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢²ÈÄí´Ä¶¤Î³Êº¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¿Í¼ï¤ÎíÂíà¤â¾¯¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÆ±»Î¤ÏÊ¿Åù¤À¡£ÁÝ½üÅöÈÖ¤äµë¿©ÅöÈÖ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ã´¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¦¿´¤ò³Ø¤Ö¡£½¸ÃÄÅª¤Êµ¬Î§¡¦µ¬ÈÏ¤ò»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ÈÈºá¤ËÁö¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾¯¿ô¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¤Î¹â¤¤³ØÎÏ¤È¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë¤ÏÆÃ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÍ¤â¡¢¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º»Ò¤É¤â¤ò¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤¦µ¡²ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£°ì±þ¤Þ¤È¤â¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¹ñ²È»ñ³Ê¼Ô¤ÎÂç¿Í¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ê¡¢¿Æ¤¬¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÉ¤ß½ñ¤¤Î´ðËÜ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤â¸øÎ©¹»¤Ê¤é¤Ð¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤À¡£¿Æ¤¬¿´ÇÛ¤»¤º¤ËÆ¯¤±¤ë¡ÖÂ÷»ù½ê¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤À¤¬¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤Þ¤ÀÍÄ¤µ¤Î»Ä¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¡¢¼£°ÂÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¼é¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë´Ä¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½¼Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´ÂÎÅª¤Ê³ØÎÏ¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤±¤ì¤É¡¢µ¬Î§¤ò¶µ¤¨¤ëÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢¶µ»Õ¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤ò´Æ»ë¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Î»ºÊª¤À¡£
À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢²þÁ±ÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¡£³¤³°¤Î¶µ°é¸¦µæ¼Ô¤Î¹â¤¤É¾²Á¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÌÌÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤È¤é¤¨¤¿¤¤¡£¤Þ¤ºÁÝ½üÅöÈÖ¤äµë¿©ÅöÈÖ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤ËÀ¶ÁÝ°÷¤äµë»Å·¸¤ò¸Û¤¦Í¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î»ö¾ð¤¬¸½ºß¤Þ¤Ç´·½¬²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÌ¤Ë°Î¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤íÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¤¬¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Î¼ÂÂÖ¤Ë±þ¤¸¤¿»ùÆ¸¶µ°é¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤Ï´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ»Õ¤Ë¤è¤ëµ¬Î§¤È´ÉÍý¡¢°ìÎ§Åª¤Ê¼ø¶È¤¬À³ÊÅª¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤·¤«ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡ÖÂ÷»ù½ê¡×¤É¤Þ¤ê¤À¡£
¢£¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤¤¤Þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¾Íè¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê³Ø½¬¤ò½Å¤Í¡¢Àè¹Ô¤¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£2025Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬IT³×Ì¿¤Ç·Ð¸³¤·¤¿°Ê¾å¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢¶¼°ÒÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²¡¤·´ó¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤ÎÄ¾·â¤òÍá¤Ó¤ë¸½Âå¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¡¢µÁÌ³¶µ°é¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë¼õ¤±Â³¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬Â¤ê¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â1960Ç¯Âå¤«¤é¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¤¤¤¦¶µ°é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£ÊÑ¤ï¤ë¤Ù¤¤È¤¤ËÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÇÇÑ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¶áÂåÀ¤³¦¤Î¾ï¼±¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¤Î¶µ°é¤¬¡¢À¤³¦¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡ÖÀÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¸½¼Â¤À¤È»×¤¦¡£¾®³Ø¹»¤Ë¤Þ¤ºÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬²½³Ø½¬¤À¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¶µ¼¼¤Ë¿ô½½¿Í¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤ÆÆ±¤¸ÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½Å¤Í¤Æ¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¡¢¾¡¼ê¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ëÊý¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤ò¿¤Ð¤»¤ëÆÃÀ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢É¬¤º¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£ËÜ½ñ¤Ç¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¤Î»Ò¤É¤â¤ä¡¢½¸ÃÄ¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤Ê¤É¡¢ÆÈ³ØºÇÅ¬·¿¤Î»ùÆ¸¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬²½³Ø½¬¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¢£¾®3¤Î²¸»Õ¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÈ¬½÷»Ô¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
²¸»Õ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Ò¤È¤êµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿À±ÌîÀèÀ¸¤À¡£
À±ÌîÀèÀ¸¤ÏËÍ¤Î¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ÎÃ´Ç¤¤Ç¡¢Ê¡²¬¡¦È¬½÷»Ô¤ÎÅÄ¼Ë¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬ÉáÃÊ¤«¤éÉ´²Ê»öÅµ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢ÁÄÊì¤¬¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ª·Ð¤ò´°¥³¥Ô¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î»Ò¤è¤ê°ÅµÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÅÄ¼Ë¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÊÄº¿Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢Æ±µéÀ¸¤«¤éÍýÉÔ¿Ô¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¤¿¤ê¤¹¤ëËÍ¤Î¸ÄÀ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¿´¤ËÌ£Êý¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤Âç¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¤ÎÊü²Ý¸å¡¢ËÍ¤ÏÀ±ÌîÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈ¬½÷»Ô¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£µ×Î±ÊÆ¤ËÁ´¶µ¸¦¤È¤¤¤¦¿Ê³Ø½Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡£ËÙ¹¾¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¡¢²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡×¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö½Î¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢µ×Î±ÊÆÂç³ØÉíÀßÃæ³Ø¤ò¼õ¸³¤¹¤Ù¤¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤Îµï¾ì½ê¤â¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À±ÌîÀèÀ¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë½¾¤¤¡¢ËÍ¤Ïµ×Î±ÊÆ¤ÎÁ´¶µ¸¦¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢Æ¬¤ÎÀÚ¤ì¤ë´¶¤¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£Â¹ÀµµÁ¤µ¤ó¤ÎÄï¤ÎÂÙé¶¤¯¤ó¡Ê¥¬¥ó¥Û¡¼¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡Ë¤â¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤Î½ÎÀ¸¤À¡£
¢£¡ÖÀ±ÌîÀèÀ¸¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¡¢ÇØ¶Ú¤¬Îä¤¨¤ë¡×
Á´¶µ¸¦¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÍ¤Ïµ×Î±ÊÆÂç³ØÉíÀßÃæ³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£¥Õ¥»¥Ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î³Ø¹»¤Ï¡¢¶å½£ÃÏ¶è¤Ç¤âºÇ¾å°Ì¤Î¿Ê³Ø¹»¤À¡£ËÍ¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÎÊÙ¶¯¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ç¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¼°¤Ë¾å¤¬¤ë¹â¹»¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ²á¤´¤»¤¿¡£
¥Õ¥»¥Ä¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÅìÂç¼õ¸³¤â¡¢¸å¤Îµ¯¶È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À±ÌîÀèÀ¸¤Ë¤â¤·½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¡¢¾¯¤·ÇØ¶Ú¤¬Îä¤¨¤ë¡£ËÍ¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÈ¬½÷»Ô¤Ë»Ä¤ê¡¢¸Å¤¤ÅÄ¼Ë¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÇû¤é¤ì¡¢¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤ÊËþ¤ÁÂ¤ê¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Á´¶µ¸¦¤Ë¹Ô¤±¤¿ËÍ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£À±ÌîÀèÀ¸¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤È¡¢¿Æ¤¬·î¼Õ¤òÊ§¤¨¤ë·ÐºÑÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÁêÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£»Ò¤É¤â¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢·î¿ôÀé±ß¤Î·î¼Õ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¼õ¸³¤ÇÍÍø¤ÊÊÙ¶¯¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¡¢²È¤Î·ÐºÑÎÏ¤ÇÁª¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÊ¿Åù¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®³Ø¹»¤ËAI¤òÍÑ¤¤¤¿¸ÄÊÌºÇÅ¬²½³Ø½¬¤òÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢³Ø½¬µ¡²ñ¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸½¾õ¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤í¤¦¡£
¢£¿·Ç¤¤äÇ¯Ï·¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢YouTube¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤
¤±¤ì¤ÉÌµÎÁÆ°²è¤Ê¤é¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬²½³Ø½¬¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Æ°²è¤ò³Ø¤Ó¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë»þÂå¤À¡£
ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢YouTube¤Ë¤Ï¶µ°é·Ï¤Î³Ø½¬Æ°²è¤¬ÂçÎÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¶µ¤¨Êý¤Ï¡¢Í×ÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀâÌÀ¤Ç¡¢¤¹¤ë¤¹¤ë¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ã±½ã¤Ë¡¢ÏÃ¤¬¾å¼ê¤¤¡£¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Î¿·Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ä¡¢²¿½½Ç¯¤â¶µ¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç¯Ï·¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤Ê¤É¡¢Â¸µ¤Ë¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤ÀÇÛ¿®¼Ô¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¼ø¶È¤ò¡¢ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¼ø¶È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼õ¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¶µ²Ê¤ò³Ø¤Ù¤ë¡£ÃÎÅªÍßµá¤Î¹â¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢½Î¤Ë¤â³Ø¹»¤Ë¤âÄÌ¤¦É¬Í×À¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
----------
ËÙ¹¾ µ®Ê¸¡Ê¤Û¤ê¤¨¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
¼Â¶È²È
1972Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³«È¯¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¤Þ¤¿Í½ËÉ°åÎÅÉáµÚ¶¨²ñÍý»ö¤È¤·¤ÆÍ½ËÉ°åÎÅ¤ò·¼ÌØ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ°÷À©¥µ¥í¥ó¡ÖËÙ¹¾µ®Ê¸¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÂç³Ø¹»¡ÊHIU¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢500Ì¾¶á¤¤²ñ°÷¤È¤È¤â¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¡£¡Ø¥¼¥í¡Ù¡ØËÜ²»¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ù¡ØÂ¿Æ°ÎÏ¡Ù¡ØÅìµþ²þÂ¤·×²è¡Ù¡Ø¾Íè¤ÎÌ´¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤Þ³ð¤¨¤í¡£¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¼Â¶È²È ËÙ¹¾ µ®Ê¸¡Ë