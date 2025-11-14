兄弟漫才コンビ「中川家」が１４日、ニッポン放送のラジオ番組「中川家 ザ・ラジオショー」で、ドジャースの大谷翔平投手が３年連続のＭＶＰを受賞したことについて語った。

大谷は日本時間の同日午前にＭＶＰに選出されたが、中川家の興味は大谷がオフに日本に帰国しているのかということ。礼二は「内緒で帰ってきはんねやろ？ いっつも。『帰国しました』みたいなんはないでしょ？」。剛は「あっ、そうか。人、群がってしまうもんねえ」と話した。

剛は、大谷は出身地の岩手県奥州市に帰省するのかどうかが気になるようで「帰んのかなあ？ やっぱ温かいご飯、食べんねやろか？ お母さんがつくった」。

ただあれだけのスーパースターが、周囲に見つからないように奥州市まで移動できるのか？ 剛は「どうやって行くの？ 成田着いて奥州市までどうやって」と言うと、礼二は「プライベートジェットがあるでしょ？」。しかし剛は「そら奥州市に着陸せえへんやろ？ どうやって帰ってんのよ？ （プライベート）ジェット乗ってるけど、家の横付けられへんやろ？」と疑問を投げかけ、「見たいわ〜」と興味津々だった。