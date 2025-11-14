新日本プロレスの極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の特別興行「粛清の夜〜ＰＵＲＧＥ ＮＩＧＨＴ ＯＦ ＴＯＲＴＵＲＥ」（１９日、後楽園）にＤＤＴの武知海青（２７）が参戦することが発表された。

同大会はＨ．Ｏ．Ｔを率いるＥＶＩＬが「粛清」をテーマに掲げている。この日に公式アカウントで公開された動画でＥＶＩＬは「ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ、ＳＡＮＡＤＡがお前らとの差を見せつけてやる。格が違うんじゃ、オラ！ …まさか自分のことだと思わなかっただろ？ 武知海青、オメーのことだよ」と標的を発表した。

さらには「保護者の上野勇希と彰人も連れてきていいぞ？ ボコボコにしてやる。分かったか、よく覚えとけ」と挑発。これによりＳＡＮＡＤＡ＆ＤＯＵＫＩ＆ＳＨＯと上野＆彰人＆武知の６人タッグマッチが電撃決定した。

ＬＤＨ ＪＡＰＡＮ所属のダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」のメンバーとして活躍する武知は、２００４年２月にＤＤＴでプロレスデビュー。今年６月にはＤＤＴに入団し本格的な二刀流に挑戦している。特別興行ながら新日本マット初登場で、どんなパフォーマンスを見せることができるのか、注目だ。