レクサス新「“2ドア”スポーツカー」日本初公開に大反響！ “LFAの後継じゃない”と明言も「同じ魂を感じる」「似ていてカッコイイ」の声も！ 「GR」との関係性にも注目の「スポーツコンセプト」登場！

名車を想起させるデザインに熱視線

2025年10月29日（一般公開日は31日）から11月9日まで、東京ビッグサイトで開催されていた「ジャパンモビリティショー2025（以下JMS 2025）」で、トヨタはレクサスブランドの新たなビジョンを示すコンセプトモデル「LEXUS Sport Concept（レクサス スポーツコンセプト）」を日本初披露しました。

かつて同ブランドが展開していた「LFA」の後継とも噂されるモデルの実車展示に、ネット上では多くの反響が集まっています。

レクサスとしての「ディスカバリー（発見）」を表現したスーパースポーツカーとは？

スポーツコンセプトは、2025年8月にアメリカ・モントレー・カー・ウィークで世界初公開されたスーパースポーツカーであり、日本では今回が初のお披露目となりました。

外観は、クラシカルなロングノーズ・ショートデッキの比率を持ちながらも、ワイドかつ低重心なフォルムが際立ちます。

L字型のデイタイムランニングライトや流麗なボディライン、大型のエアアウトレットを備えたフロントフェンダー、そして可変式リアスポイラーが組み合わされ、見る者に圧倒的な存在感と走行性能への期待を抱かせます。

注目を集めたのは、これまで公開されていなかったインテリアがJMS2025で世界初公開となったことです。

ライトブルーとゴールドを基調としたキャビンは、スポーティーでありながらもラグジュアリーさを兼ね備えています。

ドライバーを中心に設計されたコクピットは「ブラックバタフライ」と呼ばれるデザインコンセプトに基づき、操作系をコンパクトにまとめたU字型ステアリングや、スマートフォンのような縦型ディスプレイなどが特徴的です。

細部にまで緻密な設計思想が感じられ、まさに次世代レクサスの象徴といえる仕上がりとなっています。

このレクサススポーツコンセプトについて担当者に、このコンセプトカーの狙いや意図について話を伺いました。

担当者はまず、このモデルが特定のパワートレインを想定した車ではないと説明。完全な電動化モデルなのか、あるいはハイブリッドやPHEVなのかという質問に対しては、コンセプト段階の車であるため具体的な仕様を明かす段階にはないとしたうえで、このクルマが重視しているのは技術的なスペックではなく「五感に訴える体験」を創出することだと強調しました。

つまり、数字で語る車ではなく、触れて、見て、感じて初めてその魅力が伝わるモデルであるという立ち位置です。

次に、同じトヨタグループ内のスポーツブランド「GR」との関係性については、GRは純粋なスポーツパフォーマンスを突き詰めるブランドであるのに対し、レクサスはテクノロジーとラグジュアリーの融合を探る存在であり、両者は方向性が異なるといいます。

そのため、このスポーツコンセプトがスポーツカーであることを理由にGRと直接連携しているわけではなく、レクサスとして独自の視点で開発されたものだと説明しました。

ただし、トヨタグループ全体として技術の共有や横展開は今後も積極的に続けていく考えを示し、ブランド間の協力体制は維持されるとのことです。

さらに、ファンの間で「LFAの後継車ではないか」との見方が広がっていることについて担当者は、LFAがレクサスにとって象徴的な存在であることを認めつつも、このスポーツコンセプトはその系譜に直接つながるモデルではないと述べました。

LFAが当時のレクサスの技術力を示すアイコンだったのに対し、今回のコンセプトカーは「発見（DISCOVER）」という新しいテーマを体現する存在であり、過去の延長線上ではなく未来への跳躍を意図したものだと説明しました。

SNSや自動車系メディアでは、このモデルをめぐってすでに多くの反響が寄せられています。

あるユーザーは「LFAを思い出させる造形だけど、まったく新しい方向性を感じる」とコメントしており、また「未来的なのにどこかクラシカル。デザインの完成度が高い」という声も見られます。

さらに、「内装の色使いが美しく、写真からでも高級感が伝わる」といった反応や、「パワートレインを伏せることで想像の余地が広がる」という意見もありました。

ほかにも「LFAとは別物だと言われても、やはり魂はつながっている気がする」など、多方面から関心が寄せられています。