お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）と小木博明（54）が13日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。13日に発表された俳優の柄本時生（36）と女優のさとうほなみ（36）との結婚を祝福した。

矢作は「時生さん、結婚ですよ。めでたい話」と前置きした上で「クセが強いんですけど、味があるよな。こういう人、モテるんだよ。決してイケメンではないが、まぁモテるというタイプの俳優だよな」と絶賛した。

小木が「初めて会った時はワッと思ったけどね。見ていくうちに…」と言うと、矢作は「一番最初はひどかったよ。ひでー顔が出てきたなと思ったよ。だけど、人っていうのは才能があると、見えたが変わっちゃうよね」と手荒く祝福した。

2人は、じゃれ合う仲むつまじい写真を添え「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします。これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んでまいります」と連名で報告。ともに放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中で、24年のテレビ東京系「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」で共演。今年2月には一部週刊誌で同居していることが報じられた。