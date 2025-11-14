元NHKのフリーアナウンサー神田愛花（45）が14日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。ゲストの舘ひろし（75）眞栄田郷敦（25）の出演が午後12時30分からとなっており、番組開始から40分ほどゲスト不在でつないだ。

ゲスト不在でスタートした「ぽいぽいトーク」では、神田が本人不在をいいことに衝撃の質問をした。

開始前にハライチ澤部佑は「基本はそのまま本人にぶつけるじゃないですか。でも舘さん、眞栄田郷敦さんはいきなりぶつけるのはね」と恐縮し、岩井勇気も「失礼なのがあるかもしれない。特に神田さん」とイジった。アンジャッシュの児嶋一哉は神田について「この人だけ本当は事前打ち合わせしなきゃダメなんだ」と天然っぷりを発揮する一面を恐れていた。

神田が一発目に出した「ぽいぽいトーク」は、「舘さんが若かりしころなんですけど、事務所総出でゴシップをもみ消したことあるっぽい」と発表。岩井は「これヤバいヤバいヤバい」と衝撃の質問に笑った。

神田の絵にはタバコを吸い、銃を構えた男が複数人描かれており、澤部は「ないないない」と否定。児嶋も「ないし、ダメだよ」とつっこんだ。

神田はまだ引き下がらず「ない？（石原）裕次郎さんがもう…」と話し続けようとしたところで澤部は「聞くな！もう」と制した。

児嶋は「これ1発目じゃねえだろ」と強烈すぎる初手の内容を見て、自身の問いを出しにくい様子だった。