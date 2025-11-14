近畿地方では、15日(土)と16日(日)は広く秋晴れで行楽日和が続くでしょう。ただその後は季節が急加速し、17日(月)からは一気に冬がやってくる見込みです。標高の高い場所を中心に今シーズン初めて雪が降り、市街地でも霜が降りるほど冷え込むでしょう。冬のコートやマフラーの準備、さらには冬用タイヤへの交換など、この週末に冬支度を進めてください。

15日(土)と16日(日)は広く秋晴れで行楽日和に

15日(土)〜16日(日)にかけて、近畿地方は移動性の高気圧に覆われるでしょう。

15日(土)は、中部と南部を中心に晴れる見込みです。北部では、北から流れ込む冷たい空気の影響で多少雲の広がる時があり、一部でにわか雨の可能性があります。念のため、折り畳みの傘があるとよいでしょう。16日(日)は、近畿全般に穏やかに晴れる見込みです。



土日ともに、朝晩はこの時期らしくひんやりしますが、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。お出かけの際は、脱ぎ着しやすい服装がおすすめです。

近畿では紅葉が進み、兵庫県などでは見ごろを迎えた場所が多くなっています。秋の風景を楽しみに紅葉狩りへ出かけてみるのもおすすめです。

17日(月)から気温が急降下 冬のコートやマフラーの準備を

日差しが暖かな土日から一転、17日(月)からは気温が急降下するでしょう。

17日(月)はいったん20℃近くまで気温が上がるものの、夜にかけてみるみる風が冷たくなり、寒くなる見込みです。18日(火)と19日(水)は、日中あまり気温が上がらず、師走並みの寒さとなるでしょう。18日(火)を中心に冷たい風が強まって、体感温度はぐっと低くなりそうです。

20日(木)の朝は底冷えで、京都では3℃くらいまで気温が下がるでしょう。市街地でも今シーズンに入って初めて、霜が降りるほどの冷え込みになる見込みです。

17日(月)からは急に寒くなるため、冬のコートやマフラーなど準備しておいてください。

18日(火)〜19日(水)は近畿北部の平地で初雪の可能性も

近畿地方では、急な寒さに加え、雪が降る可能性もあるため注意が必要です。

18日(火)〜19日(水)にかけては上空にこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。

近畿の北部では、17日(月)の午後から雨が降りやすくなり、18日(火)〜19日(水)は断続的に雨で、降り方が強まる時間もあるでしょう。寒気の強さや時間帯によっては、標高の高い山は積雪となり、豊岡市(兵庫県)など近畿北部の平地でも、雨に雪が混じり初雪となる可能性があります。



今回の寒気の流れ込みは一時的ですが、シーズン最初の雪は、たとえ雪に慣れている方でも注意が必要です。

必ず、スタッドレスタイヤに交換するか、タイヤチェーンを装着してください。

たとえ急いでいても、急ブレーキ、急なハンドル操作、急発進、急な車線変更など「急」のつく運転は車がスリップしやすくなるため、やめましょう。