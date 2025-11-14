◆女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス 第１日（１４日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）

今季日本ツアー２試合目の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は４バーディー、１ボギーの３アンダー６９で回り、トップと４打差の２８位で初日を終えた。「しっかりアンダーパーで回って来られたことは良かったと思うけど、やっぱり前半でもう少し伸ばしたかった」と悔しがった。

２度の３パットを含む３４パットを要した。前半はバーディーパットがショートする場面が目立った。「ラインとタッチが全然合ってこなくて。速くて（ラインが）切れそうに見えるけど思ったより切れない。自分が思っているより浅めに強く、ということを意識したら、少しカップに近づいてきた」

１０番で３パットのボギーが先行し１オーバーに低迷したが、後半に盛り返した。１２番で第２打を１メートルにつけてバウンスバック。１４番から３連続バーディーを奪いギャラリーを沸かせた。「今日のミスが少し頭に残っている部分があるので、それを払拭（ふっしょく）できるようにしっかり修正したい。明日もしっかりアンダーパーで回れるように頑張りたい」。週末の浮上を目指す。