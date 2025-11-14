¡ÖNHK¹ÈÇò¡×À©ºîÅý³ç¡¢¥¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê´î¤Ó¡×Íò¤Ê¤ÉÂ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÖÄÉ²Ã¸ò¾Ä¡×¤â¼¨º¶
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÀ©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤ë¼Ä¸¶¿²ð»á¤¬14Æü¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»Ê²ñ¤äËÜÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½Ð¾ì²Î¼êÁª¹Í¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ÎÌ¤Íè¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö·Ò¤° ¤Ä¤Ê¤¬¤ë Âç³¢Æü¡×¤Ç¡¢NHK¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥é¥¸¥ªÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¹ÈÇò¤È¤Ê¤ë¡£
¼Ä¸¶»á¤Ï¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¡Ö¸ø½ËºÌ¤Î¤¢¤ë¹ÈÇò¤òÀ§Èóºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¤½¤·¤ÆÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼èºà¿Ø¤«¤éºÇ¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëSTARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
º£²ó¡¢King & Prince¤Î2¿Í¤¬½Ð¾ì²Î¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤¬¡¢¼Ä¸¶»á¤Ïº£Ç¯¤ÎÈà¤é¤Î¡Ö³èÌö¡×¤È¡ÖÀ¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¡×¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇSTARTO¼Ò¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Èà¤é¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤òÆ§¤Þ¤¨¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¼Ä¸¶»á¤Ï¡¢King & Prince¤Î2¿Í¤ò¹ÈÇò¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÂçÊÑ»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê´î¤Ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À©ºîÅý³ç¤È¤·¤Æ¤Î´î¤Ó¤òÎ¨Ä¾¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÍò¤äSnow Man¤È¤¤¤Ã¤¿STARTO¼Ò¤ÎÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸åÄÉ²Ã¸ò¾Ä¤ä½Ð±é¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤â½Ð¤¿¡£
¼Ä¸¶»á¤Ï¡¢Íò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÊÑÃíÌÜ¤ÎÂç¤¤¤Êý¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£ÆüÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸½»þÅÀ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Æü¤ÎÈ¯É½¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÎÊý¤Ç¤â°ú¤Â³¤·ÑÂ³Åª¤Ë¸ò¾Ä¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢STARTO¼Ò¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤Á´¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾Ä¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡×¤Î´ë²èÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃæ¿È¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê´õË¾¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÎò»Ë¡×¤ä¡Ö76²ó¤ò¿ô¤¨¤ë¹ÈÇò¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿²»³Ú¡×¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¼Ä¸¶»á¤Ï¡¢¹ÈÇò¤¬¡ÖÂç³¢Æü¤È¤¤¤¨¤Ð¹ÈÇò¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤â»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¡Ö°ìÈÖÂç¤¤¤ÈÖÁÈ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö·Ò¤° ¤Ä¤Ê¤¬¤ë Âç³¢Æü¡×¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ø¸þ¤«¤¦¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¡×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢NHK¥×¥é¥¹¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢Ì¤Íè¤Î¹ÈÇò¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
½Ð¾ì²Î¼ê¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö³èÌö¡×¡ÖÀ¤ÏÀ¤Î»Ø¼¨¡×¡ÖÈÖÁÈ¤Î´ë²è±é½Ð¡×¤Î»°ÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢37ÁÈ¤òÁªÄê¤·¤¿¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï´äºê¹¨Èþ¡Ê15²ó¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê2²ó¡Ë¡¢TUBE¡Ê3²ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬ÌÜÎ©m¤Ä¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢²»³Ú¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÅª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³§¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢FRUITS ZIPPER¡Ê½é¡Ë¤ÈCANDY TUNE¡Ê½é¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Kawaii Labo¤«¤é¤Î2ÁÈ¤¬½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¿·Ä¬Î®¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¡£¼Ä¸¶»á¤Ï¡¢Î¾ÁÈ¤È¤â¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤´³èÌö¤ò¤µ¤ì¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£