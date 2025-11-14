LE SSERAFIM・HONG EUNCHAE、純白ミニワンピで大胆美脚披露 東京ドーム公演への意気込みも語る
LE SSERAFIMのHONG EUNCHAEが14日、都内で行われたフレグランスの祭典『FRAGRANCE DAY 2025』に登壇した。
【全身ショット】天使すぎる…美脚あらわな純白衣装で登場したHONG EUNCHAE
フレグランスブランド「ヴァシリーサ」のブランドアンバサダーとして、スペシャルゲストとして登場したEUNCHAEは、真っ白なミニワンピで登場し美脚を大胆に披露。「普段から香水を使うことが大好きなので、とてもうれしかった」とアンバサダー就任を喜んだ。
“愛されマンネ”としてのキュートな魅力と、ステージで見せる洗練されたクールな表現力をの“二面性”について言及されると「グループでは最年少でかわいいイメージなんですが、ステージでのパフォーマンスはとても大人っぽい感じで披露しています！」とほほ笑んでいた。
また、もうすぐ行われる東京ドーム公演には「いつも待ってくださっているファンの方に会えるのがうれしいです。頑張りたいと思います！」と意気込みを語った。
「もっと、もっと、たくさんの人が気軽に香水を楽しめますように！」をコンセプトに、企業の垣根を越えて開催される年に一度の香りの祭典。2023年にスタートし、今年で3年目を迎えた。
このほか、高橋恭平（なにわ男子）、重盛さと美も登場した。
