BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が13日に放送され、現役時代それぞれ17年間、14年間とヤクルトひと筋にプレーした館山昌平氏（44）と西田明央氏（33）の元バッテリーコンビがゲスト出演。昨季限りで現役引退した西田氏が同学年にあたるヤクルト・山田哲人内野手（33）の“素顔”について語った。

「そんなに大きくない体から生み出される瞬発力、パワーが本当に凄くてですね」「入団した時から、なんでこの体で飛ばせるんだろうって、凄いなって」「天才だな、うらやましい。凄いカッコいいなと思ってずっと見てました」などとまずは2010年ドラフト同期入団（山田が1位、西田氏が3位指名）したころの第一印象を語った西田氏。

プレーを離れた人柄について聞かれると「冗談も言いますし、ロッカーではくつろぎながらゲームしたりもしてます」とし、「普通の男の子」と回答した。

だが、そんな山田には可愛い一面もあるという。入団から4年間、寮で寝食をともにした2人だが、ヤクルトの戸田寮には昔からオバケが出るという噂が…。

山田は「オバケが怖かった」という西田氏。「（寮で）怪奇現象が起きる度に僕の部屋に来てですね、一緒に寝たりとか…。高校卒業したてだったので」と懐かしそうに話していた。