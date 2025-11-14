11月26日に発売されるヴィジュアルブック『天使のたまご THE VISUAL COLLECTION』の、特典しおり3種が公開された。

参考：宮粼駿、押井守、庵野秀明ら 相次ぐ名作アニメリバイバル＆再評価の歴史とは？

『天使のたまご』は1985年にOVAとして発表された、押井守によるアニメーション作品。2025年、製作40周年を記念して4Kリマスター化された。第78回カンヌ国際映画祭でクラシック部門に選出され、ワールドプレミア上映を経て、11月14日より日本公開中だ。

本書では、4Kリマスター本編から最高画質でダイレクト収録した厳選名場面100カットに、各絵柄に沿って押井自身が新たに書き下ろしたエピグラム（短詩・警句）100編を、日・英2カ国語で併載。映像本編のフレーム（ヴィスタサイズ）を最大限に活かすため、「1 ページ＝1カット」の横位置レイアウトと、横綴じ・横開きのPUR製本を採用し、良質な本文用紙にオールカラーで高精細プリント。巻末には、各カットにまつわる押井への詳細なインタビュー100項も掲載される。

しおりは一部書店と映画館、復刊ドットコムWebサイトでの購入時、それぞれ異なるデザインが受け取れる。特典配布書店・劇場の詳細は、トゥーヴァージンズ公式サイトまたは公式X（旧Twitter）にて発表される。復刊ドットコム販売ページでは当サイト限定デザインの詳細が明かされている。

本書は一部映画館で11月14日より順次先行販売されている。（文＝リアルサウンド編集部）