¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹°µ´¬¤Î¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼
¡¡2016Ç¯ÅÙÊüÁ÷¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¡¢¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»¨»ï¡ÖELLE JAPAN¡×(¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò)¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCHARLES ¡õ KEITH¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉÕ¤±¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎË§º¬µþ»Ò(28)¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯ÈþµÓ¥³¡¼¥ÇºÇ¹â¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤«¤éÈþ¤·¤¤¤ËÊÑËÆÃæ ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÊË§º¬¤Á¤ã¤ó¤Ë¥É¥¥É¥¡×¡ÖÉáÃÊ¤ÎË§º¬¤µ¤ó¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µÓ¤¬ºÙ¤¤¡×¡ÖÂºÙ¤Ã¡£¤¿¤Ö¤ó¤ï¤¿¤·¤ÎÏÓ¤è¤êºÙ¤¤¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÇÂç¿Í¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¤¤¤¤Ã¤Ã¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë§º¬¤Ï¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î»þ¡¢¹ñ»ØÄê¤ÎÆÃÄê¼À´µ¡Ö¥®¥é¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¾É¸õ·²¡×¤òÈ¯¾É¤·¡¢1Ç¯¤Û¤É³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤âÆñµ·¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¹îÉþ¡£2013Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È♡¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£16Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÇ®±é¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£