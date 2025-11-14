¡ÖÆÇ¤¬È´¤±¤¿´é¤·¤È¤ë¡×à·ãÊÑáÂô¿¬¥¨¥ê¥«¡¢6Ç¯¤Ö¤ê±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ËÁûÁ³¡Ö¡ØÊÌ¤Ë¡Ù¤Îº¢¤È¤ÏÁ´Á³ÊÌ¿Í¡×¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö»É¡¹¤·¤µ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Ê¡×
6Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ê¤Þ¤Þà½÷²¦ÍÍ´¶á¤Ï·òºß
¡¡½÷Í¥¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«(39)¤¬Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âô¿¬¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNewsPicks(¥Ë¥å¡¼¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¹)¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤¬À®½Ï¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤¿¡ØÉ½¸½¡Ù¤È¡ØÀ¸¤¤ë¡Ù¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÀ®ÅÄÍªÊå¤µ¤ó(40)¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤Ë»°¤ÄÊÔ¤ß¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡¢¡ÖPANDA MANIA¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Çò¤Î¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥Õ¥ì¥¢¥Ü¥È¥à¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤ÎÂô¿¬¤Ï¡Ö»ä¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À®ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡×¡Ö¼«Ê¬»Ë¾å¡¢º£¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢À®ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖNewspicks¤ËÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤Þ¤¸¤«¡×¡Ö¥×¥é¥À¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥ó¥À¤Çºû¡×¡Ö¡ØÊÌ¤Ë¡Ù¤Îº¢¤È¤ÏÁ´Á³ÊÌ¿Í¡×¡ÖÉ½¾ð¤«¤é»É¡¹¤·¤µ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Ê¡×¡ÖÆÇ¤¬È´¤±¤¿´é¤·¤È¤ë¡×¡Ö¥¨¥ê¥«ÍÍÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö6Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥¨¥ê¥«ÍÍ¤ÏåºÎï¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö23»þ´Ö¤ÇÌó200ËüºÆÀ¸¡£¤¨¤°¡×¡Ö½÷²¦ÍÍ´¶¤ÏÂ¾¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀäÂÐ½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¹¥¤ ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£