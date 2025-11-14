¡Ö¤´½Ëµ·¤ÏPayPay¡×È¯¸À¤ÇÊªµÄ¤â¡Ä25ºÐ¾å¤ÈºÆº§¤Îºä¸ýÎÉ»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¼àÅÅ¼Ö°ÜÆ°á»Ñ¤Ë¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÎÀ¼
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò2¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·
¡¡9·î¤Ë25ºÐ¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£34ºÐ¸µ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¥¤¥Ð¡¼¤ò·Ð±Ä¤·¡¢TikTok¤Ç¿·½É2ÃúÌÜ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ¢Â¦¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëà¿·½ÉÆóÃúÌÜ¤Î¥¦¥Å¤Á¤ã¤óá¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Îºä¸ý°ÉÎ¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¹¹¿·¤Ï2¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢TikTok¤Ç¤â2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê!?¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡°ÉÎ¤¤ÎÊì¤Ï½÷Í¥¤Îºä¸ýÎÉ»Ò¤µ¤ó(µýÇ¯57)¡£°ÉÎ¤¤Ï2022Ç¯6·î¤Ë¸µ½÷À¤Ç³ÊÆ®²È¤ÎÊ¡Åç¿Ê°ì¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¡Ö»ä¡¢ÎáÏÂ7.9/22ºÆº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤ªÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ï25ºÐ¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈSNS¾å¤ÇÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¤´½Ëµ·¤ÎÊý¤ÏPayPay¤Ç¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê¤é¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¡×¡ÖPayPay¤Ç¤´½Ëµ·¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£