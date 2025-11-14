42歳の下川めぐみがステップV王手 清本美波、水木春花2差2位
＜山口周南レディースカップ 2日目◇14日◇周南カントリー倶楽部（山口県）◇6529ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが終了した。42歳の下川めぐみが6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル8アンダー・単独首位に浮上し、2年ぶりのステップ2勝目に王手をかけた。
【写真】清本美波さんがドレスアップしました
トータル6アンダー・2位タイに清本美波とルーキーの水木春花。トータル5アンダー・4位に新人の六車日那乃、トータル4アンダー・5位タイには黄アルム（韓国）、ルーキーの加藤麗奈と西澤歩未が続いた。明治安田ステップ・ランキング（賞金ランキング）2位の皆吉愛寿香はトータル2アンダー・9位タイで決勝へ。今季ステップ初出場の金田久美子はトータル5オーバー・61位タイで予選落ちを喫した。今大会の賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
ゴルフ情報ALBA.Net
