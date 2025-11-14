なにわ男子・高橋恭平、EXILE TAKAHIROとの交友関係明かす「昔から大好き」
なにわ男子の高橋恭平が14日、都内で行われたフレグランスの祭典『FRAGRANCE DAY 2025』に登壇した。フレグランス業界に貢献した人に贈られる『FRAGRANCE Person of the Year』に選出された。
【写真】赤髪も似合いすぎる…！ファッショナブルな衣装で登場した高橋恭平
高橋は、ファッションと共に香水を「気楽に楽しむ」姿が同賞のコンセプトと一致しているとし、香りの魅力を広く発信する存在として選ばれた。
自身のほかに、メンバーで香りにこだわりが強い人を聞かれると「みんな好きですけど、特に大好きなのは長尾謙杜、大西流星が、いろんな香りをつけているなと思います」といい、「流星から『今使っている恭平の香りめっちゃいいやん！』って言われて、わざわざ『つけてた香水がどこのか教えてほしい』と連絡がきたりもします」と明かした。
また、芸能界で「より、香りを好きにさせていただいたのがEXILE TAKAHIROさん」だと告白。「昔から大好きなんですけど、お仕事でご一緒したときに、TAKAHIROさんがプロデュースされている香水を使わせていただいていて。それがフレッシュでつけやすくて。またいただきたいですと言ったらまたいただけて、『何個でも送るからね〜』と言っていただけて、うれしかったです」と笑顔を見せた。
「もっと、もっと、たくさんの人が気軽に香水を楽しめますように！」をコンセプトに、企業の垣根を越えて開催される年に一度の香りの祭典。2023年にスタートし、今年で3年目を迎えた。
このほか、HONG EUNCHAE（LE SSERAFIM）、重盛さと美も登場した。
【写真】赤髪も似合いすぎる…！ファッショナブルな衣装で登場した高橋恭平
高橋は、ファッションと共に香水を「気楽に楽しむ」姿が同賞のコンセプトと一致しているとし、香りの魅力を広く発信する存在として選ばれた。
自身のほかに、メンバーで香りにこだわりが強い人を聞かれると「みんな好きですけど、特に大好きなのは長尾謙杜、大西流星が、いろんな香りをつけているなと思います」といい、「流星から『今使っている恭平の香りめっちゃいいやん！』って言われて、わざわざ『つけてた香水がどこのか教えてほしい』と連絡がきたりもします」と明かした。
「もっと、もっと、たくさんの人が気軽に香水を楽しめますように！」をコンセプトに、企業の垣根を越えて開催される年に一度の香りの祭典。2023年にスタートし、今年で3年目を迎えた。
このほか、HONG EUNCHAE（LE SSERAFIM）、重盛さと美も登場した。