2児の母・安田美沙子、和洋折衷でヘルシーな夕食を披露「どれも美味しそう」 再生栽培した豆苗の“衝撃”写真も公開
2児の母でタレントの安田美沙子（43）が14日、自身のインスタグラムを更新。ヘルシーな食卓を公開した。
【写真】「どれも美味しそう」安田美沙子が披露した和洋折衷でヘルシーな食卓ショット ※豆苗の写真は5枚目
安田は「この間の夕飯 豆苗の2周目がえらいことになってて 急いで野菜厚揚げと、しめじで甘辛く炒めました！3周目いけるのか？挑戦。笑」「シチューは、カブ入りです 瞬殺でした」「メヒカリと、きんかんライム」などと紹介し、食卓の写真と、見事なまでに伸びきっている豆苗の写真をアップした。
この投稿にファンからは「どれも美味しそう」「豆苗の姿に朝から爆笑でした」「我が家も今3周目です！」「食べたい」「シチュー美味しそう」などのコメントが寄せられている。
【写真】「どれも美味しそう」安田美沙子が披露した和洋折衷でヘルシーな食卓ショット ※豆苗の写真は5枚目
安田は「この間の夕飯 豆苗の2周目がえらいことになってて 急いで野菜厚揚げと、しめじで甘辛く炒めました！3周目いけるのか？挑戦。笑」「シチューは、カブ入りです 瞬殺でした」「メヒカリと、きんかんライム」などと紹介し、食卓の写真と、見事なまでに伸びきっている豆苗の写真をアップした。
この投稿にファンからは「どれも美味しそう」「豆苗の姿に朝から爆笑でした」「我が家も今3周目です！」「食べたい」「シチュー美味しそう」などのコメントが寄せられている。