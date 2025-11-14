「平成女児の夢」「懐かしすぎて胸がきゅん」大人にトキメキを思い出させてくれる “平成メイキングトイ”の世界観
子どもの頃、テレビCMやおもちゃ売り場で見ては憧れていた“メイキングトイ”。あの頃は夢のように見えたアイテムを、大人になった今、手に取ってみたら想像以上に楽しいのでは？ 細かい作業に没頭し、一気に少女のような気持ちに。懐かしさとともに、“好き”の原点を思い出させてくれる平成メイキングトイの世界。大人だからこそ楽しめる“あの頃ごっこ”を始めてみよう。
【写真】推しキャラが“自分の手で作れる”なんて最高すぎる！ サンリオ×ラブあみの夢コラボ
■“作るかわいさ”を楽しむ、メイキングトイの魅力
メイキングトイとは、アクセサリーや雑貨、お菓子などを自分の手で“作る”体験を楽しめるおもちゃのこと。ビーズを並べたり、クリームを絞ったり、色を混ぜたりと、工程そのものを遊びとして味わえるのが魅力だ。出来上がりを想像しながら作業することで、想像力や集中力を養うことができ、親子や友達と一緒に作ることで自然とコミュニケーションも生まれる。
また、手芸やお料理のような“おままごと以上、本格的体験未満”のリアルな感覚が得られるため、家事や職業体験の入り口としても人気が高い。
さらに最近では、かつてこれらのトイに憧れていた“平成女児”たちが大人になり、懐かしさや癒しを求めて再び手に取るケースも増えている。夢中で作っていたあの頃のワクワクを思い出しながら、仕事や日常の合間に“手を動かす時間”を楽しむ。メイキングトイは、大人になった今も心をときめかせてくれる存在だ。
●アガツマ ラブあみ Sanrio characters #推しキャラDIY マスコットメーカー
サンリオキャラクターのマスコットが自分で作れる「ラブあみ」シリーズ。毛糸を専用ループにかけてくるくる編むだけで、シナモロールやマイメロディなどのふわふわマスコットが完成する。推しキャラを自分の手で生み出す体験は格別で、SNSでも“推し活DIY”として人気。大人もハマる精巧な仕上がりで、飾るも良し、バッグにつけるも良し。
おすすめポイント
・サンリオ好き必見の推しキャラハンドメイド
・毛糸を巻くだけで本格的な仕上がり
・おうち時間の癒しやギフト制作にも◎
●手作りキット 女の子用 造花セット
花びらやリボン、ビーズを組み合わせてオリジナルの造花を作れるキット。カラフルな素材が詰まっており、ブーケやヘアアクセ、インテリア雑貨としても楽しめる。難しい工程はなく、見た目の可愛さも抜群。飾るだけでお部屋が明るくなる。
おすすめポイント
・初心者でも簡単にかわいい造花が作れる
・アレンジ次第で小物やギフトにも応用可能
・親子や友達と一緒に楽しめるメイキングトイ
●ホイップる ハッピーポップスイーツDX
本物みたいなホイップクリームを絞って、スイーツ雑貨を作る定番のメイキングトイ。クリームをしぼる感触がクセになり、デコパーツやフルーツソースで自由にデコレーション可能。出来上がったスイーツを見ているだけで幸せな気分に。
おすすめポイント
・平成の定番「スイーツデコ」を再現
・パティシエ気分で遊べる本格派トイ
・香りや質感もリアルでSNS映え◎
●3Doodler Start+ 3Dペン
立体的に“描ける”ペン型メイキングトイ。熱くならない低温設計で、子どもでも安心して使える。空中に線を描くように立体物を作れるから、創造力が試される。工作や自由研究にもぴったりな知育トイ。
おすすめポイント
・ペンで描くだけで立体作品が作れる新感覚
・安全設計で小学生からOK
・創造力を育てる知育メイキングトイ
●バンダイ アメールアメール バッグいっぱい！DXセット
カラフルなパーツを組み合わせて自分だけのバッグが作れる“平成ガーリー全開”のメイキングトイ。星やハートなどのパーツをつなげて作るから、子ども時代の夢を再現できる。完成後も使える実用性も魅力。
おすすめポイント
・組み立てるだけで本格バッグが完成
・カラフルで夢かわいい世界観
・作る→持ち歩く→飾るの三拍子が楽しい
●キラコートキャラスタ
キャラクターをプリントしたカードや小物にキラキラのコーティングを施して“自分だけのグッズ”にできるトイ。ラメ入りの透明シートでキラめく仕上がりになるのが魅力で、推し活グッズ作りにも人気。
おすすめポイント
・推しカードをキラキラコーティングできる
・オリジナルデザインでSNS映え
・手軽に“グッズ制作体験”が楽しめる
●ビバリー パチェリエ トキメキミルキー
カラフルなパーツをつなげてバッグやポーチを作れる人気シリーズ。針も糸も使わず、差し込むだけで完成するから初めてでも安心。平成の「手づくりバッグ」文化を令和らしくアップデートしたアイテム。
おすすめポイント
・バッグが4個も作れるボリュームセット
・差し込むだけで本格仕上がり
・インテリアにもなるガーリーデザイン
●キラ☆デコ エコカラール
“捨てちゃう布がステキに変身”をテーマにしたエコ×かわいいメイキングトイ。布を切って、しぼって、染めて、レンジでチン。そこにスパンコールやレースを飾ればオリジナル雑貨が完成。遊びながら「ものを大切にする心」を育てる、平成らしいエコホビー。
おすすめポイント
・身近な素材をリメイクして遊べる
・親子で楽しめるコミュニケーショントイ
・エコとかわいさが両立した知育系メイキング
作る楽しさとかわいさが共存する“メイキングトイ”は、ただの玩具ではなく、創造力と想い出を育てる小さな魔法。平成の少女たちが憧れたあの世界に、もう一度触れてみれば、きっと懐かしいトキメキがよみがえる。
