演劇の魅力を発信する「劇作家フェスティバル２０２５『げきじゃ！』」（日本劇作家協会など主催）が１０月３１日〜１１月３日、岡山市北区の岡山芸術創造劇場ハレノワで開催された。

全国の劇作家らが集まり、多彩な企画で楽しませた同フェスの模様をリポートする。（池内亜希）

１９９４年に始まり、九州や北海道など各地で実施されてきた日本劇作家大会が前身。コロナ禍を経て６年ぶりの開催で、９回目となる今回から名称を「フェスティバル」に変えた。

特に印象に残ったのは、劇作家２５人が出演した「文士劇リーディング『日本文学盛衰史』」。文豪が登場する高橋源一郎の小説を平田オリザが戯曲化した作品で、協会長でもある演出の瀬戸山美咲が作家らの個性や作風も踏まえて選んだという配役がふるっていた。マキノノゾミの森鴎外はどっしりとした風格があり、平田の島崎藤村は冷静で、語り口に情感がこもっているわけではないのに、妙に生々しかった。

地域色を生かした企画「その場で方言リーディング」は、熊本弁で書かれた戯曲「Ｍｏｔｈｅｒ―ｒｉｖｅｒ Ｈｏｍｉｎｇ」のせりふを岡山弁に置き換え、地元の俳優と観客がその場で台本を読みあった。稽古もしていないのに、やり取りはテンポがよく、演じる楽しさと緊張感が伝わってきた。

ＡＩ（人工知能）について劇作家らが語り合うシンポジウムもあった。ＡＩを使って作った短編戯曲を巡り、「自分では書かない形で新鮮だ」「作家としての判断までできるようになったら、どうなるのか」といった意見が交わされていた。

東京一極集中の傾向は演劇界でも顕著だが、演劇の裾野を広げようと地方で催しを行う意義は大きいだろう。岡山を拠点にする劇作家の河合穂高は「市民が多く訪れてくれた。岡山では演劇を見る人は限られた存在だと思ってきたが、演劇文化が広まっていくように感じる」と手応えを語る。瀬戸山は「色々な地域の人に演劇を身近に感じてもらいたい。岡山でも、観客も作り手も含めて新しい演劇人が生まれるはず」と期待を語っていた。