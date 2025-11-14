エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供する「Ｎｅｔｆｌｉｘ」が製作するサバイバル系リアリティ番組「フィジカル１００ アジア」が１０月２８日から独占配信されている。

同番組は筋肉自慢ではなく、肉体と精神の限界に挑む新しい形のリアリティ番組。日本、オーストラリア、フィリピン、タイ、韓国、モンゴル、インドネシア、トルコと、アジア８カ国のトップアスリートたちが、国の名誉をかけて肉体の限界に挑む。

８カ国には６人の参加者がいて、日本からは阪神、オリックス、日本ハムで活躍し、現在は阪神のスペシャル・アンバサダー（ＳＡ）を務める糸井嘉男氏＝デイリースポーツ評論家＝が参加。ＵＦＣやＯＮＥなど海外の大手団体にレギュラー参戦し、ＵＦＣとＷＳＯＦではタイトル挑戦も経験したＭＭＡのメジャーリーガー・岡見勇信氏や、パリ五輪柔道男子７３キロ級で銅メダルを獲得した橋本壮市で日本チームを結成。

ボクシングで世界６階級制覇のマニー・パッキャオがフィリピン代表、ＵＦＣ元ミドル級王者ロバート・ウィテカーがオーストラリア代表など、アジア各国の代表と肉体を駆使したゲームで対戦している。

糸井氏は１３日には球団のスペシャルアンバサダー（ＳＡ）として、高知・安芸で行われている秋季キャンプに臨時コーチとして合流。西純、前川ら若手野手に熱心に助言を送ると、自ら打席に立って２本の柵越えも見せた。出演中の番組には「現役時代よりも鍛え上げた」という肉体で、自身のインスタグラムでは「限界はない！！年齢は関係ない！」などと投稿し、４４歳とは思えぬ肉体美を見せている。

全世界に配信されている番組だけに、日本だけではなく全世界にファンも拡大「あなたのファンになりました。ＳＵＧＯＩＩ！」「孫悟空に見えた。スーパーサイヤ人」「感動して泣きました」「オーストラリアとの対戦には目が離せませんでした」「４４歳って…最高の体形です」など、絶賛するコメントが続々と投稿されている。