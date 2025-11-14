モデルでタレントの西山茉希さんが、自身のインスタグラムを更新。手作りのローストポークのレシピを紹介しました。



【写真を見る】【 西山茉希 】「キッチンにいる時間が好き」 オーブンで作る絶品ローストポークの作り方を公開



西山さんが紹介したのは、豚ブロック肉を使ったローストポーク。料理のプロセスから完成までの様子を画像と動画で投稿しています。





西山さんは「黒糖とお酒で一晩浸けたブロック肉は、オーブンに入れておくだけでしっとり柔らか仕上がりになりました」と調理法のポイントを解説。





香りづけには「バジル×レモンスパイスソルト×ナツメグ」を使用したと伝えています。



調理温度と時間についても「230℃に予熱したオーブンで35〜40分」とレシピを詳しく紹介。



西山さんは「扉開けた景色の幸福度はかなり高め」と綴り、焼きあがった肉を動画で紹介。肉の塊にしっかりとスパイスがまぶされ、香ばしい焼き色がついた様子が見て取れます。





こんがり焼けた肉を包丁で切りながら「おいしそう〜」と、つぶやく西山さん。「今日の自分を褒めれます」と綴り、料理の出来に満足している様子です。



西山さんは、『豆乳コーンパスタ』『ほうれん草の明太白和え』といった副菜も用意。『香味のリゾット風ご飯』を添えて、ローストポークを黄色い大皿に盛りつけました。見た目にも鮮やかで豪華な食卓を演出しています。





西山さんは「キッチンにいる時間が好きなんだな」と自身の料理への愛情を表現しています。「入れて待つだけのオーブン料理、秋冬でいっぱい使おーっ」と綴り、さらなるオーブンを使った料理に意欲を示しています。





【担当：芸能情報ステーション】