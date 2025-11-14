■これまでのあらすじ

母に結婚と海外へ行くことを告げた凜は猛反対され、複雑な思いを抱いていた。その一方で、弟は同棲資金を得るために始めたFXで思いがけない利益を上げ、その成功が自信となり、将来の資金をもっと効率よく稼ぐためにリスクを承知で大きな賭けに出てしまう。結果、相場の急落で大損を抱え、翌日までに80万円が必要な状況に追い込まれた弟は、ついに禁断の行動へ――。母の留守を狙って実家に戻り、金目のものを探し始める。しかし現金はほとんどなく、祖母の形見の宝石まで持ち出そうとしたその瞬間、母が帰宅してしまうのだった。



■急いで帰ろうとしたはずみで祖母の形見が…！

■母に全部バレてしまった…!?母に見つかる前に慌てて帰ろうとした弟でしたが、玄関先で母に呼び止められてしまいます。「せっかくだし、ご飯でも食べていけば？」――そう声をかけられた瞬間、弟は焦りのあまり動揺し、勢い余って母にぶつかってしまいました。その拍子に、ポケットから祖母の形見の宝石が床に転がり落ちます。さらに、握りしめていた現金まで母の目に入ってしまうのでした。「あとで全部返すから！」そう叫ぶように言い残し、弟は顔を伏せたまま家を飛び出していきました。――母にも、誰にも気づかれずにうまくやり過ごすはずだったのに。彼の中で、音を立てて何かが崩れていくのでした。(福々ちえ)