リニカル、今期経常を一転赤字に下方修正

リニカル <2183> [東証Ｓ] が11月14日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は5.4億円の赤字(前年同期は2.3億円の赤字)に赤字幅が拡大した。

併せて、通期の同損益を従来予想の3.2億円の黒字→14億円の赤字(前期は4.9億円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益は8.5億円の赤字(前年同期は2.5億円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は3.7億円の赤字(前年同期は1.9億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-5.0％→-18.2％に急悪化した。



