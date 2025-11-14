夫の転勤で引っ越してきたばかりの美咲は、息子の幼稚園で玲奈に声を掛けられます。息子と同じ組の保護者で、ママ友グループに誘ってくれたのですが、美咲は違和感を覚えるようになります。リーダー格の玲奈から幼稚園の係りを押し付けられ、グループからも無視され始め、美咲は思い悩むのでした…。■夫のことまで… ママ友の詮索に違和感引っ越した先の息子の幼稚園で、ママ友が出来て喜んでいた美咲。声を掛けてくれた玲奈からいきなり美咲や夫の仕事について根掘り葉掘り聞かれて戸惑うのでした。

■無視？ 幼稚園の係を押し付けられて…玲奈たちママ友グループが、美咲の歓迎会をしてくれたのですが、その場にはいないママ友の悪口を言い始めます。美咲が話を合わせられないでいると、玲奈に「ノリ悪いタイプ」と言われてしまいます。その2週間後に保護者有志のピクニックで、美咲は玲奈から係を押し付けられます。違和感を覚えた美咲ですが、玲奈にピクニックの相談をしようと話しかけますが無視されてしまい…。こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は？まずは、転園先でママ友ができた美咲について。ママ友をつくることに対しての読者の意見です。

・ママ友なんて碌（ろく）なのいないよ。子どもが小さい間は表面的な付き合いでオッケー。



・うちも転勤族だったから、こういう雰囲気よくわかる。早々に声をかけてくる奴らは本当に要注意なんだよね。



次に、陰口に合わせなかった美咲に「ノリ悪いタイプ」と言った玲奈について読者からの批判です。

・本心を言っただけだよね？



・無理だなーと思ったら、すぐ抜けた方がいい。



・まだ知らないのに話合わせられないんだけど？周りのママさん達もおかしな考えだね。



・こんな悪口や噂話の好きなグループに入って適当に相槌打ってると、自分が言ったことにされちゃうよ。



幼稚園のレクリエーションの係を、ママ友たちに押し付けられた美咲についての意見です。

・保護者有志のピクニックなんだから、仕事を理由に断ればいいのでは？



・リモートだからって暇じゃないんだけど？



・えー？私だったらアホくさってなって言いなりにならないしLINEも抜けるわ。



さらに、係を引き受けた美咲が、玲奈に無視されたことについての意見です。

・え？レクリエーション引き受けるって言ったのにこの態度？急に参加できなくなりました、で断ろうよ。どうせこんな態度なんだから。



・うわ〜。早くもスッゴく嫌な感じ！状況みて早々に転園も検討するのも良いかも。



最後に、漫画から影響を受けたという読者の声です。

・こういうママ友トラブルの漫画を読みすぎたせいか、保育園やご近所のママさんと必要以上に親しくならないように、距離の詰め方にめちゃくちゃ気をつけてる私です。読みすぎちゃったかも。



幼稚園のママ友についての距離感は永遠のテーマかもしれません。今回、ママ友とは距離を置いた方が良いとする読者の意見が多く寄せられました。ママ友たちとの陰口に対して警戒した方が良いとする読者も。転園早々、ママ友の洗礼を受けた美咲。この後も陰湿な言動が止まらない玲奈との攻防が…！(ウーマンエキサイト編集部)