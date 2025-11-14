◆女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス 第１日（１４日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、２０２１年ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯優勝の三ヶ島かな（ランテック）が４連続を含む６バーディー、ボギーなしの６アンダー６６をマークし、トップと１打差の３位につけた。逆転シード取りへ好発進を決め「今日一日、ほぼほぼ気持ち良くショットが打てていたので良かった」とほほえんだ。

１３番パー５で残り７８ヤードの第３打を３メートルにつけて沈めると、１６番は残り１２２ヤードの第２打をピッチングウェッジで４メートルに運び４連続バーディー。２戦連続予選落ちから復調の兆しをつかんだ１８ホールを「マネジメントの考え方を変えたら、すごく気持ちよく打てるようになった。こういう球で打っていこうとか。ぼんやりしていたものが明確になった」と振り返った。

現在のメルセデスランキングは７０位で、来季シードが得られる５０位までは１４７ポイント差。ツアー選手権で勝って得た３年シードは３１年までいつでも使用可能だが「使おうという気はない」と言い切った。「最終手段としか考えていない。今年駄目だったらＱＴ（予選会）に行くし、ＱＴが駄目だったら、試合に出られないとなったときに、という保険。ご褒美としていただいたものを、そんなに簡単に使いたくない」と明かした。

シード争いについては極力思考から排除しつつ、プレーに集中するようにしている。「それを考え出したら胃腸炎になっちゃう。体に支障が来る。考える時間が多いスポーツだから。普通にゴルフができなくなっちゃう」。ちなみに三ヶ島は、年に６回ほど胃腸炎を発症するという。

予選落ちした時は、おいしいものを食べて心を休めるようにしている。出場資格がなかった前週のＴＯＴＯジャパンクラシックの１週間は本人の言によればラッキーがあった。「運良く体調を崩して寝込めた（笑）。３日間食べて寝るだけ。いっぱい眠れた。リフレッシュできた」。３日間ゴルフについて何も考えなかった。頭の中がクリアになった。「明日も明確に、自分のニュアンスを大事にしてやっていきたい。失うものはないので攻めていきたい」。逆転シードへ、強い気持ちで戦う。