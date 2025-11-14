『セーラームーン』カフェ運営不備を謝罪「管理体制にも課題があったと深く反省」
漫画『美少女戦士セーラームーン』のコラボカフェ「Pretty Guardian Sailor Moon CAFE」は、作品公式サイトを通じて、メニュー提供の遅延や入店の案内など、運営に不備があったことを謝罪した。
【写真】タキシード仮面も参上！超ミニスカ姿で変身 舞台『セーラームーン』ソロカット
公式サイトでは「『美少女戦士セーラームーン』コラボカフェ「Pretty Guardian Sailor Moon CAFE」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。この度は11月1日（土）の本コラボカフェオープニング当初より、来店いただいたお客様に対し、フードおよびドリンクの提供が大幅に遅延したこと、ならびに入店時のご案内に不備があり、長時間お待たせする事態となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」とお詫び。
「また、提供したフードおよびドリンクの内容が事前のご案内と異なっていたことに加え、一部が品切れとなり、十分にお選びいただけない状況が生じたことにつきましても、重ねて深くお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。
さらに「今回の不備は、店舗運営上の問題にとどまらず、問題を事前に把握できなかった管理体制にも課題があったと深く反省しております。現状におきましても、品質の見直しは日々必要と考えております。今後は、下記の改善対応を含むすべての工程において、関係各者が連携を強化し、運営および管理体制の見直しを進めてまいります。再発防止に向けて、真摯に取り組んでまいります」と伝えた。
・調理・提供オペレーションの見直しおよび人員体制の強化
・フードおよびドリンクの盛り付け・品質基準の再確認と徹底
・入店時および店内でのご案内方法の見直しによる待機時間の緩和
・スタッフ間での提供状況や待ち時間に関する情報共有の改善
なお、注文メニューの代金を返金する対応もするとし、お問い合わせフォームで受け付ける。
