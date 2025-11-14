年賀状、どうしますか…「メールやＳＮＳに変更」の一方で「つながりは紙で実感」の声も

年賀はがきの発行枚数は年々減り、「年賀状じまい」を選択する人も少なくありません。

電子メールやＳＮＳの普及、郵便料金値上がりなどで、送付をやめる個人や企業も目立ちます。一方、人とのつながりを求め、続ける人も。年末を前に、年賀状の意義を改めて考えてみませんか。

［Ａ論］年賀状だけの関係「意味がない」

１０月３０日から年賀はがきの販売が始まりました。日本郵便は、２０２５年度（２６年用）の当初発行枚数を昨年度から約３割減の７億５０００万枚にする予定です。過去最高の約４４億６０００万枚を記録した０３年度（０４年用）以降、「年賀状じまい」が進んでいます。

年賀状じまいが進む背景の一つにメールやＳＮＳの普及があります。

「仕事を辞めた後、年賀状だけの関係を続けることは意味がない」

東京都板橋区の男性（７３）は２年間、年賀状にメールアドレスを添えました。そして、メールでの返信がない人に対して昨年、「今年を限りに年賀状のやり取りはやめにします」と伝えました。電話はいきなりかけにくいですが、メールは比較的気楽に連絡できます。そのメールで返信がないということは、そもそも交流したいという気持ちが少ないと考えたからです。男性は、「やめて気が楽になった。今後は仲のいい人とメールを中心に交流を続けたい」と話します。

企業でも年賀状離れが進んでいます。帝国データバンクは昨年１２月、今年の年賀状をやめると回答した企業は４９％だと発表しました。経費や事務作業の削減などを理由として挙げています。

アルミ箔（はく）製造会社「東洋アルミニウム」（大阪市）も２６年１月の年賀状から廃止します。同社の広報担当者は「これまで取引先などに約２０００枚の年賀状を出していたが、自然環境への配慮やデジタル化の推進といった観点から廃止することを決めた」としています。

１枚８５円、負担重く

昨年１０月の郵便料金値上げで、はがきが１枚６３円から８５円に引き上げられたことも影響しています。

読売新聞の投書欄には、「はがきが８５円となり、受け取った人だけ返送した。それ以外はメール。経済的だ」や、「今年で最後。郵便料金の値上げが年金生活者にはつらかった」といった投書が寄せられました。物価高の中、経済的な理由でやめる人も少なくないようです。

「後悔しない『年賀状終活』のすすめ」の著者である東海大の沢岡詩野准教授（社会学）は、新年のあいさつを伝える手段が多様化したことが、年賀状離れの要因だと指摘します。年始に大事な人に気持ちを伝えるという慣習は、廃れたわけではありません。

沢岡准教授は「年賀状以外にも人とつながる手段はある。相手と自分の関係性を考えて、名前を見ても思い出せない人などに対しては、一度やめてみてもいいのでは」と話します。

［Ｂ論］義務でなく「喜ばせる」と考える

６０年以上にわたり、年賀状を出している千葉県船橋市の男性（７６）は、干支（えと）にちなんだデザインで自作します。「出す相手を思って、手をかけて作ることが楽しい」と話します。

かつては年に１００枚ほど送っていましたが、相手が「年賀状じまい」をしたこともあり、５０枚程度に減りました。ただ、コロナ禍で同窓会やサークルが中断したまま直接会わなくなった人もいます。「年賀状が届けば、つながりを手にとって実感できる」と、形に残る紙の年賀状を出し続けるつもりです。

筆記具大手「ぺんてる」が２０２１年に行ったインターネットアンケートでは、「年賀状を出す予定」と回答した人のうち、コロナ禍を経て年賀状を出すことに「積極的な気持ちになった」と回答した人は約３割で、２０歳代に限ると約７割、３０歳代は約５割と若年層で高い割合でした。理由として、「コロナ禍で人とのつながりの大切さをより感じたから」との回答もあり、同社は「年賀状で思いを伝えたいという考えが意識されている」と指摘します。

年賀状に詳しい共立女子大の長尾雅信准教授（経営学）は、「慣習で出していた人は多かったが、形式的に出し続けることは相手に迷惑ではないかと考える人が増えた」と減少の要因を挙げています。そのうえで、「アナログレコードが人気なように、直接触れられることは紙の魅力で、自分のために手間をかけて作ってくれたことを実感できる。つながりを取り戻すきっかけになるので、一度やめた人も気軽に再開していいのでは」と呼びかけています。

相手思い書く喜び

年賀状を送る相手は人間に限りません。全国各地のキャラクターに送る人も多く、滋賀県彦根市の「ひこにゃん」には毎年１万通以上届きます。同市が、名前と住所が分かるものには返信していることが要因とみられます。

こうした需要に対応するため、日本郵便は今年から、「推し活年賀」と銘打つサービスを始めました。全国のご当地キャラクターの年賀状送付先をホームページで紹介しています。同社は「キャラクターとの交流を通じ、書く楽しさや、返事を受け取るうれしさを感じてほしい」としています。

「幸福学」を専門とする武蔵野大の前野隆司教授は「推し活などで誰かのために活動をする人は幸福度が高くなる。義務ではなく、喜ばせると考えれば楽しい」と話し、年賀状については「年１度のやり取り程度の『弱いつながり』がある方が、災害時に助け合えるという研究もある。メリットと負担感を比較して」と呼びかけます。

平安期、貴族のならわし

年賀状の歴史は古く、平安時代までさかのぼります。郵政博物館（東京）によると、１１世紀に藤原明衡（あきひら）が著したとされる貴族や僧侶の書簡の文例集「雲州消息」（明衡往来）には、春の始めのよろこびを伝える「春始御悦向貴方先祝申候訖」というあいさつ状の例文が記載されています。新年を祝う書簡を送っていたことが確認できます。

その後、公家だけではなく武家も年始のあいさつを書簡でするようになります。室町幕府の３代将軍・足利義満や織田信長が送った年始の書状が残っています。

明治に入って年賀状は庶民に広がり、盛んに送られるようになります。１８７３年、日本初となる官製のはがきが発行されたのがきっかけです。

当初は、二つ折りにしたはがきで、中身を見えないようにしていました。現在のような厚紙一枚の形となったのは２年後の７５年からです。折った紙を開く必要がなくなったことで、仕分けや消印の押印などの作業が効率的になったそうです。

年末に引き受けた年賀郵便物を元旦から配達する制度は９９年にスタートしました。しかし、日米開戦の前年となる１９４０年、戦時体制の本格化により元旦配達は中止となりました。

戦後すぐに再開し、年賀専用のはがき「お年玉くじ付き年賀はがき」が登場、人気を集めました。敗戦後の国民を活気づけ、戦争で散り散りになった人の安否を確認できるようにしたいと考えた民間人の提案がきっかけでした。（世論調査部 大久保和哉、牟田口輝）

