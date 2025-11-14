厚手でふかふか♪ 公園ランチもフェスも快適！【ロゴス】の断熱防水マットが地面の熱も冷たさもブロック！Amazonで要チェックだ！
公園ランチもフェスも快適！【ロゴス】の断熱防水マットが地面の熱も冷たさもブロック！Amazonで要チェックだ！
ネイティブ柄デザインが個性的なサーモマット。アルミ仕上げにより熱や冷気をやわらげる断熱効果があり、湿った地面や濡れた芝生の上でも使える防水仕様もプラス。ピクニックやイベントでの使用はもちろん、テント室内に敷いて使うことも可能。
肌触りもよく暖かい。また、裏面は防水加工で汚れも取れやすい！さらにアルミ仕上げで断熱仕様を施しているので、地面からの冷気を遮断し快適に過ごせる。
強度があり、見た目もおしゃれな帆布製のホルダー付き。
LOGOS LANDをモチーフとして、LOGOSのアイテムと自然が調和した世界観をデザイン。 柄の中にLOGOSの定番アイテムが隠れている。よく見ると「ロ」「ゴ」「ス」の文字も…⁉
