SR渋谷がトヨタアリーナでホーム初開催決定…4月8日川崎戦、“移転”に先駆け第一歩

11月14日、B1東地区に所属するサンロッカーズ渋谷は、2026年4月8日（水）に予定されている「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第30節の川崎ブレイブサンダース戦をTOYOTA ARENA TOKYO（TAT＝東京都江東区）で開催することを発表した。

今年10月に開業したTATは、地上6階、地下1階建て、収容観客数約1万人規模の最新アリーナ。今シーズンからアルバルク東京がホームアリーナとして使用しており、2026－27シーズンからはSR渋谷も共用することが決まっていた。SR渋谷としては“ホーム移転”直前のシーズンに、TATで初めて行う公式戦。この試合が次のステージに向けた第一歩となる。

SR渋谷の神田康範代表取締役社長は、「来シーズンから始まるB.PREMIERに向けて、私たちがどんなチャレンジをしていくのか。その一端を、ファンの皆さま、パートナーの皆さま、そしてメディアの皆さまに感じていただける機会にしたいと思っています。未来のホームでの体験を、どうぞ楽しみにしていてください。もちろん、試合は大事なリーグ戦後半戦です。チーム一丸となって全力で勝利を目指します」と、コメントを寄せた。

試合は19時5分ティップオフ予定。チケット販売情報は後日クラブより発表される。





【動画】トヨタアリーナって何が凄いの？トヨタイムズカメラ潜入