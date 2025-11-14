これまでもSNSに「牛丼」「備蓄米おにぎり」「鶏の唐揚げ」「ゲソ天」など食事風景を投稿してきた小泉進次郎防衛相。11月13日には、自身のXに《参議院予算委員会の合間の昼休み、今日は要望一件を受けた後、『よこすか海軍カレーラーメン』を…。午後も予算委員会は続きます》とつづり、小泉氏の地元・神奈川県横須賀市の名物・海軍カレー味のカップラーメンを食べている写真をポストした。

このカップ麺は、エースコックの『魚藍亭監修 よこすか海軍カレーラーメン チキン味』で、ほかにビーフ味もあり、どちらも今年5月に発売された（税別236円）。売れ行きも好調のようで、ネット通販では品切れのサイトが多い。

そうしたなか、小泉氏がラーメンのお供にした、トレーの上の「コンビニおにぎり」にも注目が集まっている。

「ラーメンは、カメラや手の位置などを調整したのか、しっかりラベルが見えていますが、おにぎりは裏ラベルになっています。そのため何の具材か判別できませんが、SNSでは『南高梅のおにぎりでは？』と推測されています。

このポストは現在まで900万インプレッションを超えバズっています。じつは『よこすか海軍カレーラーメン』のファンの間では、コンビニおにぎりを一緒に食べるのがトレンドになっており、そういったトレンドにしっかり乗ったことも、注目を集めた理由のひとつだと思われます」（芸能記者）

「横須賀海軍カレーラーメンとおにぎり」の組み合わせが鉄板として定着しつつあるとのことだが、実際に、Xには

《よこすか海軍カレーラーメンと サーモンハラスのおにぎりを食べました》

《昼はよこすか海軍カレーラーメンをかしわ飯おにぎりと食す》

などのポストが上がっている。

「ただ一緒に食べるだけではなく、麺を食べたあと、カップにおにぎりを入れて残ったスープで『おじや風』にするファンも多いそうです」（同）

「おじや風」で食べたかどうかは定かではないが、意外とトレンドに敏感だったことが明らかになった小泉防衛相。政治家としても、政界に新しい風を吹かせられるか。