MLB・ドジャースの大谷翔平選手が日本時間14日、ナ・リーグのMVPに選ばれ、真美子夫人、愛犬・デコピンと共にリモートで中継に出演しました。

MLBネットワークに出演した大谷選手は真美子さんとおそろいのブラウンのコーデで出演。MVPが告げられると大谷選手は真ん中にいたデコピンにキス、真美子さんともハグで喜びを分かち合いました。

受賞した大谷選手は「ワールドシリーズで勝ったのがまず1番自分の中で達成というか、素晴らしい出来事だったと思いますし、その最後の締めくくりとして自分自身のシーズンのMVPを取れたというのは非常に大きなことなので全ての人に感謝したいなと思います」と喜びのコメント。

約4分のインタビュー中、デコピンはおとなしく大谷選手の横で座り、終了後司会者から静かにしていたデコピンについてご褒美はあるのか触れられると、大谷選手は「ハハハ」と大笑いし司会者も「さすが彼の愛犬ですね」と称賛しました。

今季の大谷選手は自己最多を更新するリーグ2位の55本塁打を放ち、102打点、打率.282、OPSは1.014をマーク。投手としては14試合に登板し1勝1敗、防御率2.87の成績を挙げました。