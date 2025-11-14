【紅白2025】STARTO社3年ぶり出場に制作統括が言及 King ＆ Prince出場は「私としては大きな喜び」
【モデルプレス＝2025/11/14】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分〜11時45分）出場者発表会見が、11月14日に行われた。会見後に制作統括の篠原伸介氏が囲み取材に応じ、STARTO ENTERTAINMENTからの起用が3年ぶりとなったことについて言及した。
【写真】昨年の紅白リハの様子／乃木坂46・ME:I・あいみょんら豪華集結
永瀬廉・高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）の2人体制になってから初の出場となるKing ＆ Prince。故・ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、44年ぶりに同事務所所属タレントの出場が見送られていた2023年から、今回のKing ＆ Princeの出演により、同社所属アーティストの出場は3年ぶりとなった。
3年ぶり出場となったことについて「一連の問題というよりも、私は普段、日頃『うたコン』という番組をやらせていただいてるんですけれども、今年もKing ＆ Princeもお2人にご出演いただいたこともありまして、確かに久しぶりにNHKホールではお会いすることができたんですけれども、そういう意味ではそういうレギュラーで担当してる番組でもお会いする中で、本当に今年活躍が目覚ましい1年でいらっしゃったと思うので、こうして『紅白』でお迎えできることは大変私としては大きな喜びとして受け止めております」と伝えていた。
STARTO社の起用再開について「紅白」チームでは「是非を特段話したということはない」という。「本当に別にSTARTO社の方で何か限っての打ち合わせとかということではなく、本当にフラットにSTARTO社の方も含めて、他の事務所の方のアーティストも含めて、フラットに先ほど申し上げていたその3つのいわゆる選考基準の中で照らし合わせて色々打ち合わせを重ねてますので、STARTO社のアーティストの方に限って何か打ち合わせをしたみたいなことは特段ないです」と話していた。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆「紅白」制作統括、STARTO社起用に言及
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
