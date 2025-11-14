【紅白2025】白組が少ない理由は？今後の変化に言及
【モデルプレス＝2025/11/14】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分〜11時45分）出場者発表会見が、11月14日に行われた。会見後に制作統括の篠原伸介氏が囲み取材に応じ、白組の出場アーティストが少ないことについて言及した。
【写真】2025年「紅白」出場者一覧
例年は計40組ほど出場しており、紅組と白組がそれぞれ20組以上と出場者数もほぼ揃っている中、今年は白組が紅組に比べ3組少ないという構成に。
記者からも理由を聞かれると「過去にも、発表段階で組数が違うというのは何度かありました」とした上で、「そこは最終的には組数・対戦においてしっかり辻褄が合うような形で持っていきたい。これからも調整していきたいなと思います」と今後について明かした。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年「紅白」出場者一覧
◆白組が少ない理由は？
例年は計40組ほど出場しており、紅組と白組がそれぞれ20組以上と出場者数もほぼ揃っている中、今年は白組が紅組に比べ3組少ないという構成に。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】