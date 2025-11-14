大リーグのＭＶＰが１３日（日本時間１４日）、発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手が、満票で３年連続４度目の受賞を決めた。大谷はＭＬＢネットワークの中継に、真美子夫人、愛犬のデコピンと一緒に登場。受賞が告げられると、夫妻の間に座っていたデコピンにキス。真美子さんの背中に優しく左腕を添えるように回し、“３人”でハグをした。

大谷はデコピンカラーのようなブラウンのセーター、真美子さんもブラウンのワンピースで、まるでお揃いコーデのよう。ＳＮＳ上では「デコピンにキスをしつつも真美子さんに片方の手をさりげなく回している大谷さん。気遣いが素晴らしすぎる！」「真美子さんの背中を優しく抱き デコ君を間に挟んでチュー」「尊すぎるポイントは、真美子さんの背中にまわした大谷さんの手と、シュッとした頬骨」「真美子さんの背中に手を回してデコピンにちゅー」「３人のハグ素敵でした〜♥」「大谷選手♥真美子さん♥デコピン♥３人が完璧カラーコーデ」「３人で茶色のおそろコーデかわいい！」などの声があがっている。