【紅白2025】CANDY TUNE、FRUITS ZIPPERの初出場に号泣 楽しみな気持ちは「倍の倍の倍過ぎて」
【モデルプレス＝2025/11/14】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）が11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。同番組の発表会見では初出場を知ったときの心境や、先輩であるFRUITS ZIPPERと喜び合ったことを語った。
【写真】HANA・ちゃんみなら2025年紅白初出場者豪華集結
初出場について、村川緋杏は「私たちCANDY TUNEはずっと1年間走り続けてきたので、その結果がこの紅白の大舞台で迎えられるというのがとっても嬉しいですし、事務所の先輩であるFRUITS ZIPPERのみなさんとこんなに素敵な舞台に立たせていただけるのがとても楽しみです」と笑顔。「初出場ということなので、フレッシュに倍の倍に頑張っていきたいと思います。紅組勝ちましょう！よろしくお願いします」と、グループの楽曲「倍倍FIGHT!」にかけて元気いっぱいに意気込んだ。
初出場を知ったときの心境については「今日の朝（事務所に）呼び出されまして、『この後紅白の会見です』と（言われて）」と告白。「試合に負けたんじゃないかっていうくらいのむせび泣きで、私が泣いて、みんなも泣いていたんですけど」と喜びのあまり号泣したことを明かし、あまりの号泣に「（みんなが）笑ってくれたので、それで場が和んでここまで来られました」と笑顔を見せた。
楽しみにしていることについて立花琴未は「ずっとずっと観させていただいて、家族で毎年楽しみにしていたので、私たちのCANDY TUNEらしい新しいフレッシュなところをお届けできるんだというのがすごくワクワクしています」とコメント。「倍倍FIGHT!」にちなみ、楽しみは何倍か聞かれると「倍の倍の倍過ぎて！本当に今までにないくらいのCANDY TUNEの集大成、第2の集大成の倍倍を届けたいなと思っております」と茶目っ気たっぷりに語った。
FRUITS ZIPPERとは報告し合ったそうで、村川は「（FRUITS ZIPPERが）去年は出られなくて悔しいとおっしゃっていたので、今年出場が決まって、私たちもそれによってさらに泣きまして」と話し「ファンでもあるので、その気持ちも込めて『おめでとうございます』とFRUITS ZIPPER姉さんに伝えることができましたし、そのときに『1年間頑張ってきたよね』とすごく褒めていただけて。すごい楽しみな紅白になっています」と笑顔を輝かせた。
CANDY TUNEはアソビシステムが「原宿から世界へ」をコンセプトに、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属するCANDY TUNE（通称・きゃんちゅー）は、2023年3月14日にデビュー。2025年10月1日にリリースした「倍倍FIGHT!」がバズを生み、一躍話題となった。
メンバーは、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花、宮野静、村川の7人。グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
