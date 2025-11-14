目も開ききっていないような、生後数日であろう子猫を保護した飼い主さん。興味津々で子猫を見守る先住家族たちの姿が可愛すぎると、動画は7.6万回以上も再生され、「癒やされます」「ママがいっぱいいていいね」とのコメントが集まっています。

【動画：生まれて数日の赤ちゃん猫を保護→犬と猫が様子を見に来て…尊すぎる『優しい光景』】

保護された子猫を見守る先住家族たち

TikTokアカウント「柴猫ぽめかま」さまに登場した、生後数日ほどの小さな子猫たち。段ボールでできたベッドに横たわる子猫たちの周りには、たくさんの先住家族たちが様子を見守るように覗き込んでいたのだとか。

子猫たちのそばには、先住猫さんが寄り添います。自分より何倍も体の小さな子猫に興味津々な様子の柴犬のぽんくんとめいちゃんは、子猫の体に鼻先を近づけて、注意深く匂いを嗅いでいたのだそう。

たくさんのお母さんたちに囲まれて安心

めいちゃんは、子猫たちにお母さんが必要だというのがわかるのか、子猫のお尻を舐めてあげたりしていたとのこと。本能的に、お世話をしてあげたいと感じているのかもしれません。

子猫たちはこれから、先住猫さんと犬たちに見守られながら、大人になっていくことでしょう。保護された時は周りにお母さんはいなかったようですが、みんなに囲まれていれば、寂しくなくて安心ですね。

猫と犬の仲良し家族

飼い主さん宅には、2匹の柴犬と保護猫たちが暮らしているのだとか。みんな仲良しで、一緒に日向ぼっこをしたり、遊んだりしているのだそうです。犬たちも、猫との生活が当たり前になっている様子。

子猫たちが家に来たことで、ますます賑やかになっていきそうです。これから、犬と猫たちの仲の良いやり取りがたくさん見られることが楽しみになります。

子猫たちを見守る先住家族たちの姿は、TikTokで7.6万回以上も再生され、「ワンちゃんがペロペロでおしっこさせてあげようとしてるのかな？本能ってスゴいですね」「うわー可愛い光景！最高かよ」「愛がいっぱいだね」「守ってくれる人が大勢いて安心だね」「みんなで子育てしてる感じが微笑ましいです。安心して任せてるのも信頼関係ができてるからなんだろうなぁ」「どんなニャンズになるのかなぁ～、楽しみ～」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「柴猫ぽめかま」さまには、飼い主さん宅の犬と猫の家族の日常の姿が投稿されています。種を越えて仲良くする姿がほほえましいですよ。

