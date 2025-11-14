ＭＬＢの最優秀選手（ＭＶＰ）が１３日（日本時間１４日）に発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手（３１）が満票で選出され３年連続、歴代単独２位となる４度目の受賞となった。ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３１）が２年連続３度目の選出となった。

ＭＶＰは全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）から選出された記者３０人がリーグの１０名まで順位をつけ投票する。トップ１０までランク付けされるため毎年、意外な選手名が上がるが、今年もレッズのエリー・デラクルス内野手（２３）やレッドソックスの守護神アロルディス・チャップマン投手（３７）ら７選手に１票が入った。その中にはカブスの鈴木誠也外野手（３１）もおり、８位票１票（２０位）を獲得した。

米スポーツ専門誌「スポーツ・イラストレイテッド」は「ナショナル・リーグではニコ・ホーナーと鈴木誠也というカブスの２人がＭＶＰの投票に入った。ホーナーは打率２割９分７厘、１７８安打を記録し、ゴールドグラブ賞受賞の守備陣と相まって活躍を見せた。一方、鈴木は３２本塁打と１００打点以上を記録した」と解説。そして７選手について「実に興味深いグループだ。受賞者はランキング上位の座を獲得したが、彼らは今シーズンの活躍で投票に値する選手と言えるだろう。これは素晴らしいことだ！」と称賛を送った。