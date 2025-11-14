¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»ÔÆÆÚö¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤Ë»²²Ã¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤È¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Î³ÎÇ§¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ï»ÔÆÆÚö¤¬14Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡Ù¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ï»Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢11·î3Æü¤Ë¹øÄË¤Î¤¿¤á½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£¹ø¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ù¡¹¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Ç¤ÏÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤¯Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ÎÆü¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Î³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡£¼ï»Ô¤ÏÂåÉ½Åê¼ê¿Ø¤«¤é¡ÖÁ°²ó¤Î¥«¡¼¥×Àï¤ÎÏÃ¤Ï¤¹¤´¤¯Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Î´¶³Ð¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥ß¥å¥Ë¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥µ¥¤¥ó¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤â¤Ç¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤¦¤Î¤Ç¡¢Åê¤²µÞ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛµå¤Î¤³¤È¤È¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¼ï»Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ç¤ÏÅêµå¥Æ¥ó¥Ý¤¬Áá¤¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤â¡¢¡ÖËÍ¡¢¤â¤È¤â¤È¥Æ¥ó¥Ý¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ