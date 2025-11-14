飼い主さんが左右に動かす高速猫じゃらしを捕まえようと必死の子猫さん。そのお顔を見てみると、クスッと笑ってしまう面白可愛い表情で...。

注目の投稿は記事執筆時点で15.2万回再生を突破し、「はわわわわ～♡」「面白いお顔、これもまたかわいい」「一生懸命キャット」といったコメントが寄せられています。

【動画：子猫の前で猫じゃらしを動かしたら、夢中になりすぎて…『可愛すぎる表情』】

猫じゃらしに夢中のむいくん

TikTokアカウント『むいくん♡』に投稿されたのは、ミヌエット「むい」くんの姿。短い足でトコトコ歩く様子がとってもキュートな生後約5ヶ月の男の子です。

おもちゃ遊びが大好きだというむいくん。ある日、むいくんが猫じゃらしで遊んでいたときのこと。飼い主さんが猫じゃらしを素早く左右に動かすと、むいくんが捕まえようと必死に前足をバタバタさせたのだとか。短い前足を一生懸命動かす姿が可愛いむいくんですが、お顔を見てみると...。

く、口が......！！

なんと、むいくんの口が開きっぱなしになっていたといいます。猫じゃらしに夢中になるあまり、口を閉じるのを忘れてしまったのでしょうか。口を開けたまま、必死の表情で「やー、やー、やー」と猫じゃらしを捕まえようとしていたそう。

その後もむいくんが口を閉じることはなく、飼い主さんが動かす高速猫じゃらしに「は、速いにゃ」というように全力で喰らいついていたのだとか。開いたままの口からは可愛らしい前歯が覗き、なんとも言えないキュートな姿に。飼い主さんも、「この顔、何回見ても飽きん」と思ったそう。

これからの成長が楽しみ

後日、飼い主さんが試しに猫じゃらしをゆっくりめに動かしてみたところ、むいくんの口はやっぱり開いてしまったのだとか。口を開いたまま「あわわわわわ」と慌てたように前足を動かしていたというむいくん。どうやら、夢中になると口が開いてしまうのはむいくんの癖のよう。

口が開いてしまうむいくんのことを「ちょっと間抜けで、可愛い」と飼い主さん。こんなにも愛らしい表情を見せられると、たくさん遊んであげたくなりそうですね。まだ子猫のむいくんが、成長していくにつれてどんな姿を見せてくれるか毎日ワクワクなことでしょう。

夢中になると口が開いてしまうむいくんの姿は、たくさんの人を笑顔にしました。

投稿には、「可愛すぎるんでは」「こっちもつられて口あいちゃってたw」「非常に情けなくて可愛いw」「お口開けてあわわわわかわいすぎでずっと観てられます♥」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『むいくん♡』には、今回紹介したむいくんの愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『むいくん♡』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。