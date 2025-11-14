“新作”待ってましたァァッ！【niko and ...】冬っぽ可愛い♡「ブルーニット」

冬の装いを軽やかに見せてくれる “ブルー” は、この季節のマンネリを打破する頼れるカラー。落ち着きのあるトーンなのに顔まわりを明るく見せてくれるから、大人のデイリースタイルにも取り入れやすそうです。そんな “冬ブルー” を取り入れるなら【niko and ...（ニコアンド）】の「新作ブルーニット」をチェックして。ほんのり個性が効いたデザインで、冬の装いをぐっとおしゃれに引き上げてくれるはず。

ネックや裾のグリーントリミングが映える！

【niko and ...】「カラートリミングクループルオーバー」\6,600（税込）

ふんわりとした風合いと絶妙なブルーのカラーミックスが冬気分を高めてくれる一枚。ネックや裾のグリーンラインがさりげないアクセントになり、シンプルなのに地味見えを回避してくれそうです。ゆるっと着られるオーバーサイズで体のラインを拾いにくく、リラクシーに着こなせそうなのもうれしいポイント。

ブルー × ブラックでゆるくても締まる冬カジュアルに

ざっくり編みのブルーニットにブルーのニットキャップを合わせて、冬の装いをパッと明るく。ゆるシルエットのパンツは黒を選ぶことで全体が締まって見え、カジュアルすぎず大人っぽく仕上がりそます。ネックや裾のグリーントリミングがポイントになり、シンプルな着こなしに遊び心をプラス。

フリンジ × 杢調カラーで存在感を演出

【niko and ...】「ジグザグフリンジプルオーバー」\6,600（税込）

シンプルなシルエットに、計算されたフリンジが映える一枚。杢調のニュアンスカラーが奥行きを生み、単色ながらもスタイリングに表情を添えてくれます。ゆるめのフォルムかつ甘さを抑えたデザインで、大人の日常にちょうどいい存在感を放ってくれそう。

キャメルスカートと合わせて落ち着いた印象に

スタッフのてぃらさんが「サックスとキャメルってとってもかわいいんですよ～！」とおすすめする着こなしもチェック。立体感のあるフリンジプルオーバーを主役に、ブルーのキャップとシャツを組み合わせた上級レイヤードスタイルです。コーデュロイスカートを合わせて素材のコントラストを楽しむことで、冬らしいあたたかみが漂います。甘さ控えめのフリンジデザインが、大人の遊び心をさりげなく後押し。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K