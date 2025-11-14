“デビュー40周年イヤー”久保田利伸、35年ぶり2回目の紅白歌合戦出場
デビュー40周年イヤー真っ最中のシンガーソングライター・久保田利伸（63歳）が、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」に出場することが決定した。久保田の紅白出場は、1990年以来35年ぶり2回目。
今年はべストアルバム「THE BADDEST IV＆Timeless Hits」のリリースに加え、アニメ・CM・ニュース番組など多くのタイアップで賑わいを見せている久保田。現在は35本の全国ツアーを敢行中で、来年はアリーナツアーも予定している。チケットはどこの会場も争奪戦といった盛況ぶりで、紅白出場は40周年を迎えてなお精力的に活動している中でのビッグニュースとなった。
今月11月26日には両A面シングル「1, 2, Play」「Left & Right」のリリースが決定。こちらアニメ「Let's Play クエストだらけのマイライフ」（フジテレビ系）のオープニング＆エンディング・テーマとなっている。
オープニングとエンディングを共に担当するという異例のタイアップではあるが、曲のタイプは全く違えど、久保田利伸ならではの“グルーヴ”を感じる2曲だ。来週にはこちら2曲のミュージックビデオも解禁となる。
